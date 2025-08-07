Двух подростков в Новосибирске обвинили в попытке отравить военного

ФСБ сообщила о задержании двух подростков в Новосибирске, заподозренных в попытке покушения на офицера российской армии. Утверждается, что они действовали по заказу из интернета, а заказчик находился на территории Украины.

Заявляется, подростки получили от заказчика и нанесли на ручку двери машины военного и на боковое зеркало заднего вида яд. ФСБ распространила запись, на которой подозреваемые, как утверждается, выполняли заказ. После их задержали. Один из них на допросе сказал, что должен был убить "какого-то свошника".

Подозреваемым предъявлено обвинение, других подробностей о деле нет, личности обвиняемых и предполагаемой жертвы не раскрываются. В зависимости от возраста арестованных подростков им может грозить до 15 или до 6 лет лишения свободы.