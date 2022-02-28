Джо Байден заявил, что не видит причин бояться ядерной атаки России

Президент США Джо Байден заявил, что не видит причины для беспокойства американских граждан по поводу ядерной войны на фоне вторжения России в Украину. На соответсвующий вопрос, который Байдену задали после его выступления в Белом доме, он ответил короткое "нет", сообщает The Hill.

США также заявили, что не планируют изменять уровень ядерной боеготовности после того как в воскресенье, 27 февраля, Россия привела свои силы ядерного сдерживания в состояние повышенной готовности, сообщает Reuters.

"Мы не изменили наши собственные предупреждения, и мы не изменили нашу собственную оценку в этом вопросе. Но мы также должны трезво оценить то, как он (Владимир Путин - прим. редакции) использует угрозы", — заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в интервью MSNBC.

США расценивают действия Владмира Путина как попытку оправдать дальнейшую агрессию в отношении Украины.

"Ядерную войну нельзя выиграть, и она никогда не должна вестись. Мы считаем, что провокационная риторика в отношении ядерного оружия опасна и увеличивает риск просчёта. Её следует избегать, и мы не будем манипулировать этим вопросом", – заявили в Белом доме.