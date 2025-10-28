Недосудили?

Певицу Наоко из уличной группы Stoptime оштрафовали на 30 тысяч рублей за исполнение песни Монеточки "Ты солдат". Наоко обвинили в"дискредитации" российской армии . При этом в композиции не упоминается армия РФ.

После заседания суда Наоко (она же Диана Логинова) повезли в отдел полиции для составления очередного протокола, какого не уточняется. Там певице стало плохо - ей вызвали скорую, но всё-таки оставили на ночь в отделении.

27 октября Наоко и гитариста группы Stoptime снова задержали. По данным "Фонтанки", на них тогда составили повторный протокол по статье об организации "массового одновременного пребывания граждан".

Ранее стало известно, что Куйбышевский суд Петербурга вернул в полицию протокол на Диану Логинову по статье о "дискредитации" армии за исполнение песни Noize MC "Светлая полоса". При этом в тексте нет упоминаний войны или армии.

Преследование Наоко и музыкантов группы Stoptime вызвало широкий резонанс и волну поддержки, в том числе от Noize MC и Монеточки. Группа получила известность, исполняя песни "иностранных агентов", за что и стали объектами преследования.

Уличные музыканты в разных городах исполняли песни в поддержку Stoptime. На прошлой неделе в Екатеринбурге задержали уличного музыканта Евгения Михайлова. Ему вменяют статью о мелком хулиганстве.

Параллельно разворачивается другой сюжет: в России возбуждено уголовное дело в отношении провоенного блогера Татьяны Монтян. Она находится под подпиской о невыезде. Монтян внесена в реестр лиц, против которых возбуждены дела по статьям об экстремизме и терроризме. Росфинмониторинг заблокировал ей счета.

По какой именно статье возбуждено дело против Монтян, точно не известно. Сама она утверждает, что поводом для преследования стала её публикация в 2022 году, где содержалась фраза "охраноту мочить безо всякого сожаления". Под "охранотой" подразумевались охранители – так в российских политических кругах называют журналистов, экспертов и блогеров, в любой ситуации выступающих на стороне власти.

Как получилось, что репрессии бьют и по "своим", и по "чужим" для власти? Почему так взялись за уличных музыкантов? В ком Путин видит реальную угрозу? Обсуждаем в программе "Лицом к событию" с главным редактором "Новая газета Европа" Кириллом Мартыновым.