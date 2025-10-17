"Жестокость от страха". Арест уличных артистов в Петербурге

Суд в Санкт-Петербурге 16 октября назначил уличной певице Диане Логиновой, выступающей под псевдонимом Наоко, 13 суток административного ареста. Она была задержана вечером 15 октября вместе с двумя другими участниками группы "Стоптайм", они также получили 13 и 12 суток ареста. Первоначально певице вменяли сразу две статьи КоАП, в том числе и "дискредитацию армии", однако в решении суда осталась только статья "Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка". Внимание силовиков Наоко с музыкантами своей группы, вероятно, привлекла исполннгтнм песен музыкантов, признанных "иностранными агентами".

Текст: проект "Окно"

Донос на музыкантов "Стоптайм" написал заявление полный тёзка рэпера из Петербурга, сообщает "Ротонда". Под ним стоит подпись Михаила Николаева, так зовут 28-летнего рэпера из Петербурга (дата рождения тоже совпадает). Николаев пишет "пацанский рэп". В группе MYSLI во "ВКонтакте", посвящённой его творчеству, около двух тысяч подписчиков. В одном из своих треков он читает: "Мне однажды сказали: быть хорошим человеком – не призвание. Расскажи мне, гадалка, как жить".

Певице Наоко (Диане Логиновой) 18 лет, она студентка музыкального училища имени Римского-Корсакова. Выступать в центре Петербурга начала весной 2025 года. Вместе с группой "Стоптайм" она поет песни Noize MC, Монеточки, Земфиры и группы "Порнофильмы" – все эти музыканты признаны в России "иностранными агентами", их музыка фактически под запретом. 15 октября Наоко задержали и отвезли в 78-й отдел полиции Петербурга. Владислав Леонтьев и Александр Орлов были вызваны в отделение для опроса, но после их отпустили до суда.

Группа "Стоптайм" – один из множества уличных коллективов, играющих в центре Петербурга. Сергей (имя изменено), коренной петербуржец, не раз попадал на их выступления на Невском проспекте.

– Они выходят на улицу полабать за деньги, как делают много уличных артистов на Невском. У многих уличных артистов точно так же стоит название их коллектива, контакт в соцсетях и телефон для перевода денег или человек с шапкой ходит параллельно. Они пели вперемешку – иногда это были песни Монеточки и Noize MC, а иногда песни обычных популярных музыкантов, которых не "наградили" никаким статусом. Так они собирали вокруг себя народ. Видимо, те видео, которые разошлись по соцсетям, были сделаны уже на пике, когда достаточно народу вокруг них уже собралось. Люди были уже достаточно разогреты, подпевали. Но при мне люди тоже подпевали, – рассказывает Сергей.

Он видел "Стоптайм" на Невском проспекте, когда тот был перекрыт, то есть концерт никому не мешал.

– Ничем они не отличаются внешне от других стоящих на Невском музыкантов – считает Сергей. – Но то, что они пели – вызывало чувство "другой России в другие года". В 25-м году такие песни услышать – довольно рисково, и это вызывало чувство радости, сопричастности. Это то, что чувствовал я и то, что видимо чувствовали окружающие – это и вызвало такой резонанс.

Аркадий, тоже из Петербурга, удивился, узнав о внезапном преследовании группы, которая, по его ощущению, мало отличается от других.

– Мне кажется, каждая уличная группа поет Земфиру, Сплина, Текилу Джаз, Гребенщикова, Лагутенко. Это столица рока, сюда едут за этими песнями туристы и за них платят. За песни платят музыкантам, – говорит Аркадий. – Я видел их этим летом. И весь город видел. Они прямо на Невском Нойза пели. И люди проходили и улыбались – никакого негатива. Они изменили среду – теперь среди уличных исполнителей обязательно песня против войны. Мы ходили на фонтан в сквере, и там чел пел программу шансон. А в финале – Окуджава про подлую войну и ещё какая-то бардовская, типа я хочу, чтобы настал мир... Там только дети с родителями были, но чел собрал овацию чисто на эти номера И это интересно. Я не думаю, что все собравшиеся там либералы или оппозиционеры. Просто общий настроение в стране – дискурс – раз не можете взять Киев, признайтесь, что об***лись, и у***йте на***й с Украины.

"По ходу корректировали дату"

В суд Диану Логинову доставили в наручниках, накануне ночь она провела в полиции, сообщает "Медиазона". Ударник Владислав Леонтьев и гитарист Александр Орлов пришли в суд сами, из дома, и на своих судебных заседаниях получили 13 и 12 суток ареста соответственно. В суде постоянно присутствовали от полутора до трех десятков человек, но в кабинет, где судья Яна Никитина рассматривала протоколы, попадали единицы.

На каждом из заседаний звучало, что протоколы на музыкантов составлены сотрудниками Центра "Э" по жалобе некого Николаева Михаила Геннадьевича, 1997 г.р. Якобы выступление "Стоптайм" мешало ему пройти на станцию метро Площадь Восстания. Но вопрос, когда именно – остается открытым.

– На суде выяснилось, что в обвинительном листке была написана дата 13 октября. Но 13-го они вообще не выступали. Тут же появилась записка от автора доноса, что он ошибся и что ему помешали перейти дорогу 11-го, а не 13-го. 11-го был концерт. Они просто по ходу корректировали эту дату на глазах у слушателей, – рассказывает Сергей, который был на суде. – Там же потом судили еще двух ребят. По ним тоже были заминки. Оказалось, что в одном из листков, который предоставил сотрудник полиции, не было его подписи. Его тоже отдельно приглашали. Он объяснял, почему забыл подписать. Это были бюрократические неурядицы, из-за которых, в принципе, могли отказать в рассмотрении дела. Но, видимо, нашли выход, как не отказывать.

– Николаев изначально писал свой донос по поводу 13 октября, понедельника, а потом, когда выяснилось, что у Дианы Логиновой есть алиби, что 13 октября в понедельник никакого концерта не было, потому что по понедельникам они их не проводили, он переписал на 11 октября (суббота, выходной день - "Окно") . Он утверждал, что возвращался с работы в 20.30 вечера, и слушатели концерта зрители помешали ему проходу ко входу на станцию метро, - рассказал "Окну" петербургский активист и правозащитник Динар Идрисов, который был на всех трех судебных заседаниях.

Судья трижды отказала в вызове автора доноса в качестве свидетеля.

"Открыто выступает против страны"

Внимание к группе возросло после того, как появились ролики уличных выступлений, когда слушатели хором подпевают тексты из репертуара иноагентов. Инстаграм-пост с исполнением песни Монеточки собрал почти 80 тысяч лайков. Еще больший резонанс вызвал ролик, где музыканты вместе со слушателями исполняют песню Noize MC "Кооператив Лебединое озеро" ( отсылка к балету Чайковского "Лебединое озеро", который транслировали, например, в дни траура и похорон генеральных секретарей ЦК КПСС: Брежнева, Андропова, Черненко. Также он стал одним из символов Августовского путча 1991 года, так как во время событий его показывали по всем телеканалам три дня подряд).

Тут же начались и доносы. Ролики породили волну возмущения в российском z-пространстве.

В понедельник, 13 октября член совета по правам человека при президенте и главред "Регнума", Z-патриотка Марина Ахмедова с возмущением перепостила ролик с песней Noize MC. Она обозвала музыканта "конченным человеком", который "как злой больной, пытается заразить своим предательством других", а также наехала на слушателей, подпевавших Наоко: "Сейчас люди поют и скачут, просто потому, что не умеют включать голову. Они не понимают, что сейчас происходит в приграничье, что происходит на фронте. Они настолько не привыкли думать, сопоставлять, что им кажется, если бы Путин захотел, не было бы войны. Они скачут – им нравится музычка, а стишки – легки для запоминания. Вот и все. Им кажется, они крутые – в центре Питера протестуют против большого дяди".

На следующий день Ахмедова обвинила группу "Стоптайм" в целенаправленной организации протеста: "Люди целенаправленно выходят выражать протест. Некоторые едут из других городов. В комментариях – протестная публика. Группа уже дала объявление, что теперь не будут сообщать время и место. Испугались".

Одновременно в телеграме стал распространятся призыв писать официальные обращения в Следственный комитет по поводу уличного исполнения песни "Кооператив Лебединое озеро" с аккаунта некой Ларисы Тюриной. Акцент Лариса предлагала делать на признаках экстремизма – статьи 280 и 280.1 УК РФ, а также ст.212.1 УК РФ – организация массового пребывания граждан. "В частности, использовались строчки из песни, которая решением суда была признана экстремистской на всей территории Российской Федерации, а её исполнитель, по данным публикации, открыто выступает против страны", – предлагает свой вариант доноса Тюрина.

В ответ на вопрос корреспондента "Окна" владелица аккаунта "Лариса Тюрина" ответила, что призыв писать доносы в СК – это "запрос гражданского общества России". Кем именно представлено это "гражданское общество", она объяснить не смогла.

Согласно сообщениям СМИ, полиция оформила два протокола против участников "Стоптайм": один о дискредитации Вооружённых сил России и второй – об организации массового пребывания граждан в общественном месте без согласования. В административном решении суда осталось только одно из правонарушений (несогласованный митинг). Однако уже 16 октября протокол по статье 20.3.3 ч.1 КоАП РФ (та самая дискредитация армии) поступил в Дзержинский районный суд Петербурга и попал к той же судье Яне Никитиной.

Тайное сообщение о возможном преступлении в правоохранительной практики и дореволюционной России, и СССР считалось поводом для сыска, но не основанием для возбуждения уголовного дела, напоминает Динар Идрисов. Он видит прямую связь между "четырьмя миллионами доносов" из известной цитаты Сергея Довлатова и сегодняшними призывами массово жаловаться в СК. В актуальной практике донос вновь превращается в средство манипуляции общественным мнением, отмечает правозащитник.

– Это очень важная история, она показывает, как тоталитарные политические режимы манипулируют обществом, чтобы усиливающиеся репрессии, необходимые власти для своего сохранения, представить как ответ на запрос общества. Для реальной практики возбуждения уголовных дел, в том числе репрессивного характера, эти доносы и не нужны, и не используются, – говорит Идрисов. – Я все-таки подозреваю, что за личностью пользователя телеграмма "Лариса Тюрина" на самом деле скрывается оперативный сотрудник Центра противодействия экстремизму Санкт-Петербурга или другого органа политической полиции. Это их реакция на общественное возмущение завирусившимся роликом. Для того, чтобы привлечь музыкантов к ответственности, нужны им были эти сотни тысячи доносов, которые пошли в отклик на Тюрину? Нет, конечно. Они были поводом для начала процессуальной проверки. А вот в рамках этой проверки был выявлен гражданин Николаев Михаил Геннадьевич, который обратился в правоохранительные органы.

По мнению Идрисова, массовые доносы на "Стоптайм" нужны для легитимации нового и беспрецедентного репрессивного процесса.

– Музыкантов в новое время так не преследовали еще ни разу, – замечает Динар. – Тем более уличных музыкантов. И в советские годы альтернативщиков, выступавших в том числе в подворотнях, на пустырях, не подвергали ограничению или лишению свободы. Проводилась воспитательная работа. Некоторых вызывали в КГБ, ставили на какой-то специальный профилактический учет. Грозили пальчиком.

"Страшно, что ломаются судьбы"

Нынешний арест – не первый знак внимания правоохранителей к группе. Впервые ребята были задержаны вечером 28 августа – тогда группу обвинили в нарушении закона о тишине: они продолжали играть после 22.00. Музыканты провели в полиции несколько часов, написали объяснительные и заплатили штрафы. "Конечно, мы продолжим стритовать, потому что мы не напуганы и не сломлены", – рассказали они потом "Бумаге".

О том, что уличные музыканты Петербурга могут столкнуться с давлением и ограничениями на свободу творчества, пять лет назад предупреждал депутат Законодательного Собрания Максим Резник, когда рассматривался законопроект "об уличных музыкантах". "Если завтра вы решите спеть "Перемен!" – за вами приедет ОМОН", – будто предсказал он нынешний арест.

"Мне кажется, мы должны создать условия для работы этих замечательных людей. Лично я считаю, что уличные музыканты украшают наш город. Конечно, есть разные случаи, никто не идеализирует, но они – как и авторские бары – делают Петербург живее. Наша задача – обеспечить им возможность работать, – говорил Резник. – Иногда лучше вовсе не вмешиваться в сферу, которая без нас прекрасно работает. Потому что вмешательство нынешней власти – коррумпированной, авторитарной, подавляющей любую гражданскую инициативу – только ухудшает ситуацию".

– Конечно, я не предполагал, что всё настолько в чудовищной, извращенной форме будет реализовано, – говорит Максим Резник теперь. – Хотя я совсем не удивлён, что есть такие музыканты, и что они вызывают такой интерес и спрос. Я утверждал и утверждаю, что в России нет поддержки войны. А в Петербурге большинство людей против Путина и против войны. Другое дело, что страх, репрессии, задушенность, отсутствие возможности что-то говорить, конечно, людей сковывает. Но молодёжь, как говорил товарищ Троцкий, молодёжь – барометр партии, они реагируют на несправедливость. И я не удивлён, что этих людей в итоге, когда их деятельность вызвала такой резонанс, такую поддержку, немедленно стали подвергать репрессиям. Потому что сегодня репрессиям в России подвергается всё. Скоро плюшевых мишек будут сажать. Признак ли это её силы? Нет, это признак страха и слабости. От страха они ведут себя так жестоко. Это страшно, что ломаются судьбы. Но всё равно на место людей, которые уехали из страны, которые были убиты, приходят другие. Молодёжь не смиряется с несправедливостью, войной, путинским режимом, требует "Лебединого озера". Видите, как хорошо помнят исторические аналогии, хотя они тогда ещё и не жили, но про 1991 год и "Лебединое озеро" всё знают. Это очень важно. Это преемственность российского сопротивления, российского освободительного движения очень важна. Но власть душит всё на свете, у режима не осталось ни одного инструмента, кроме репрессий. Это значит, его конец не за горами. Несмотря на всю жестокость и чудовищность, с которой он сегодня издевается и над Украиной, и над российским народом. Тем не менее, я считаю, что такие люди как Диана Логина сегодня вляются символом российского сопротивления. Мы помним, что Даша Козырева (студентка медицинского факультета университета, приговорена к 2 годам 8 месяцам колонии общего режима за то, что 24 февраля 2024 года прикрепила на постамент памятника Тарасу Шевченко фрагмент его стихотворения стихотворения на украинском языке. – "Окно") в том же самом Петербурге. Я за свой город в этом смысле горжусь, конечно, хотя и сердце кровью обливается, когда я вижу в наручниках Диану Логинову.

Музыканты-иноагенты, чьи песни исполняет группа "Стоптайм", говорят о петербургских коллегах с благодарностью и беспокойством.

"С моей точки зрения, высшая форма признания для любого автора – это когда твои песни поют на улице. Мы с группой сами начинали как уличные музыканты: играли на Арбате, нам угрожали наци-скинхеды, нас принимали менты, под наши песни танцевали бездомные и городские сумасшедшие, к нам приходили на разборки из-за "территории" факиры, фокусники и рассказчики анекдотов у театра Вахтангова, под нас слэмились наши первые фанаты прямо на улице, я собирал деньги с прохожих и фристайлил про это в реальном времени. Я это проходил сам, и вся эта энергия – по-прежнему часть меня. Так что я за этих ребят горой, они молодцы. Для меня очень важно то, что они делают – это вообще, наверное, главное, ради чего я взял гитару в руки", – рассказывал "Бумаге" Иван Алексеев (Noize MC) после первого задержания группы.

"Меня очень впечатляет смелость этих ребят, прямо в центре Петербурга исполнять эти песни – это, конечно, очень смело. Я не знаю, стоит ли мне публично их поддерживать, потому что я переживаю за их безопасность, может быть, наоборот, нужно про это как-то не говорить, я не знаю, как правильно поступать, но они меня очень впечатляют, вдохновляют, и я бы так не смогла", – сказала о "Стоптайм" в эфире телеканала "Дождь" Елизавета Гырдымова (Монеточка).

Диана разместила этот ролик у себя в телеграм-канале и прокомментировала: "Мне не передать сейчас словами весь спектр чувств, которые я испытываю. когда ты каждую субботу или чуть позже смотришь эту программу, и вдруг слышишь там о себе, своем творчестве, любимом деле – это ли не лучшая награда?"

Петербургский музыкант Микаил Новицкий начинал путь активиста с экологии – защита скверов от вырубки привела его в политику. Те, кто раньше ходил на митинги, помнят, что он сопровождал протестные акции своими выступлениями. Он хорошо понимает сегодняшних молодых, поющих на улице.

– Я был в этой шкуре. Когда мы с Андреем Пивоваровым делали его выход на публику на муниципальных выборах, нас на ровном месте задержали в сквере. Сначала спокойно Высоцкого пели, полицейские были дружески настроены, приходили, слушали. Но когда к нам приехал ещё и Кара-Мурза, тут полицейские нагрянули – и давай всех вязать. При этом мы потеряли два микрофона – они у нас все конфисковали.

Михаил Новицкий сочувствует сегодняшним молодым уличным музыкантам, но, по его словам, он бы не исполнял песни с нецензурной лексикой – поскольку это дает формальный повод для административных дел.

– Молодые на улице – это нормальное явление. Всегда появлялись декабристы. Когда они родились, мы уже были достаточно известные ребята, а сегодня их очередь, это дело очень молодых – смотреть по-новому на мир. Так оно было, так есть и так будет.

Juliya Jivanka (творческий псевдоним) из Петербурга, которая сейчас живет в Грузии, говорит, что ее глубоко тронуло то, что произошло с молодыми уличными музыкантами.

– Я смотрю, и у меня текут слёзы. Это же Питер, я его очень люблю. И оказалось, Наоко сейчас учится в музыкальном училище им. Римского-Корсакова, в котором я тоже училась, на том же самом отделении, судя по всему. И то, что вот так вышел человек на улицу в такие времена, ну, это вообще подвиг реально. Я 10 лет в Академии театрального искусства работала дирижёром, прекрасно знаю таких ребят, я как будто вживую их увидела. Я не думала, что там вообще что-то такое сохранилось – думала, всё задавлено, а вот нет! И это прямо меня прошибло. Я стихи написала об этом – они завязаны на цитатах из Монеточки, на этих строчках – это было в России, - и еще сразу вспомнила тему с Крысиным королём.

………………..

Это было давно,

Значит будет всегда:

Будет поезд ехать в ночи,

А на площади – танки!

В кремле – палачи,

А на площади – дети.

Маленькие лебеди

Посреди озера крови,

Полного тонущими крысами,

Они орут и цепляютя,

Но неизбежно тонут,

Так как пришло их время, –

Оно всегда приходит...

Бойся детей, Крысиный Король!

Грядет Крысолов –

Защитник детей,

Смотр – вон лебеди

Уже танцуют в небе!

Однажды уличные музыканты выступали на Невском проспекте у Елисеевского магазина, на фоне витрины, украшенной фигурами крыс из спектакля "Щелкунчик", оформленного Шемякиным.

– Я сморю, они стоят, и крысы за их спинами, только в старинных мундирах, – вспоминает девушка. – Вселенная показывает эти символы. И тут же подходят другие крысы, амбалы в сером, такие жирные, откормленные – менты…