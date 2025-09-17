Эфир "Свободы" без ВПН— в приложении "Точка доступа"

В официальном магазине приложений для iPhone запущено приложение "Точка доступа", предоставляющее неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму Русской службы Радио Свобода и эфиру телеканала Настоящее Время.

Мобильные приложения "Точки доступа" для iOS и Android, в разработке которых применены самые современные и устойчивые средства обхода блокировок, не требуют использования ВПН.

Приложение для Android можно установить по этой ссылке, а версию для iPhone можно установить в магазине приложений App Store - по этой ссылке.

Медиа-платформа "Точка доступа", партнерами которой также являются несколько языковых редакций немецкой медиакорпорации Deutsche Welle, создана для трансляции прямых эфиров независимых средств массовой информации, в том числе на русском языке, для аудитории по всему миру, включая Россию и Беларусь.

Радиопрограммы "Свободы" также можно слушать ежедневно в диапазоне средних волн на частоте 1386 КГц с 8.30 до 11.30 по московскому времени.

Программы и выпуски новостей РС также круглосуточно доступны в аудиостриме на сайте Svoboda.org, на YouTube-канале Радио Свобода Live и в главном телеграм-канале РС.

Отдельные радиопрограммы и подкасты "Свободы" выкладываются в сеть, в частности, на популярные подкаст-платформы и в телеграм-канал Студия подкастов Радио Свобода. Вы также можете знакомиться с программами Радио Свобода через мобильные приложения для Android и iOS .

В программе наших передач — новости в прямом эфире, аналитические ток-шоу на актуальные темы, интервью с экспертами и лидерами мнений о политике, культуре, общественной жизни; подкасты, лучшее из архива Радио Свобода.



