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"Эхо Москвы" оштрафовали за "иноагентов" без маркировки

Пресненский суд Москвы оштрафовал на 160 тысяч рублей радиостанцию "Эхо Москвы" за упоминание организаций и СМИ, признанных властями "иноагентами" без маркировки.

На радиостанцию составили четыре протокола. Ещё четыре протокола вручили главреду сайта "Эха Москвы" Виталию Рувинскому.

В октябре стало известно, что "Эху Москвы" и Рувинскому назначили 24 штрафа за упоминание некоммерческих организаций, объявленных "иностранными агентами", без соответствующей маркировки. Речь шла о профсоюзе "Альянс врачей", ФБК и правозащитном центре "Мемориал".

  • В сентябре более 150 российских СМИ, НКО и благотворительных организаций запустили петицию за отмену законодательства об "иностранных агентах"; она собрала более 257 тысяч подписей.
  • МИД заявил, что закон об "иноагентах" не отменят, иначе у Запада появится "ощущение безнаказанности". Спикер Совфеда Валентина Матвиенко добавила, что закон можно лишь уточнить.

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