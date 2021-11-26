"Эхо Москвы" оштрафовали за "иноагентов" без маркировки

Пресненский суд Москвы оштрафовал на 160 тысяч рублей радиостанцию "Эхо Москвы" за упоминание организаций и СМИ, признанных властями "иноагентами" без маркировки.
На радиостанцию составили четыре протокола. Ещё четыре протокола вручили главреду сайта "Эха Москвы" Виталию Рувинскому.
В октябре стало известно, что "Эху Москвы" и Рувинскому назначили 24 штрафа за упоминание некоммерческих организаций, объявленных "иностранными агентами", без соответствующей маркировки. Речь шла о профсоюзе "Альянс врачей", ФБК и правозащитном центре "Мемориал".
- В сентябре более 150 российских СМИ, НКО и благотворительных организаций запустили петицию за отмену законодательства об "иностранных агентах"; она собрала более 257 тысяч подписей.
- МИД заявил, что закон об "иноагентах" не отменят, иначе у Запада появится "ощущение безнаказанности". Спикер Совфеда Валентина Матвиенко добавила, что закон можно лишь уточнить.
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