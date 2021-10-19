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Главы думских фракций выступили за изменения закона об иноагентах

Главы двух думский фракций Сергей Миронов (“Справедливая Россия - За правду”) и Андрей Нечаев (“Новые люди”) предложили изменить законодательство об "иностранных агентах".

Миронов считает, что решение о включении в реестр должны принимать не чиновники, а суд. Об этом он написал в своём твиттере, комментируя попадание в список информационного агентства “Росбалт”.

Идею Миронова поддержал Нечаев: “В России же действует презумпция невиновности, а теперь люди, СМИ, которые признаны иноагентами, должны идти в суд и доказывать, что они никакие не иностранные агенты», — цитирует Нечаева ТАСС.

Последними список СМИ-иностранных агентов пополнили в пятницу, 15 октября, издания "Росбалт" и Republic. Таким образом перечень увеличился до 88 пунктов.

Агентство “Росбалт” позиционирует себя как государственное. Его руководитель Наталья Черкесова, по данным СМИ, это жена бывшего замдиректора ФСБ и бывшего главы ФСКН Виктора Черкесова.

Аргументы, почему физическое лицо или СМИ попали в список иноагентов, сегодня можно получить в суде, оспаривая этот статус, или в переписке с Министерством юстиции, которое принимает решения.

"Ведомство, которое это у нас по закону объявляет, и должно разъяснять. Мы не можем быть арбитром в данном случае. В данном случае арбитром может быть только суд", — цитирует "Интерфакс" Дмитрия Пескова - пресс-секретаря президента России.

По закону об “иноагентах” физические и юридические лица обязаны маркировать все свои материалы и регулярно отчитываться в Минюст и своих доходах и расходов. Кроме того, указывать на их статус обязаны и другие СМИ при упоминании или цитировании. Иначе предусмотрен штраф до 50 тысяч рублей.

19 октября стало известно, что 24 штрафа назначены радиостанции "Эхо Москвы" и главному редактору её сайта Виталию Рувинскому за упоминание некоммерческих организаций, объявленных "иностранными агентами", без соответствующей маркировки. Речь идет о профсоюзе "Альянс врачей", ФБК и правозащитном центре "Мемориал".

В мае 2021 года штраф 30 тысяч рублей получил “Первый канал” за показ фрагмента сюжета канала "Настоящее Время" без указания статуса “иноагента”.

"Власть хочет править как Сталин, а жить как Абрамович"
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"Власть хочет править как Сталин, а жить как Абрамович"

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  • Первыми в список СМИ-иноагентов в декабре 2017 года были включены Радио Свобода, телеканал Настоящее время и и другие русскоязычные проекты РСЕ/РС. Как неоднократно заявляли руководители медиакорпорации, ограничительные меры против Радио Свобода и других русскоязычных проектов РСЕ/РС, как и накладываемые на РСЕ/РС огромные штрафы, являются цензурой и имеют своей целью выталкивание независимых СМИ из российского общественного пространства.
  • 14 сентября более 150 российских СМИ, НКО и благотворительных организаций запустили петицию за отмену законодательства об «иностранных агентах»; она собрала уже 184 тысячи подписей.
  • МИД заявил, что закон об "иноагентах" не отменят, иначе у Запада появится "ощущение безнаказанности". Спикер Совфеда Валентина Матвиенко добавила, что закон можно лишь уточнить.

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