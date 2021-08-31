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Экоактивисту Древарху Христофорову сменили меру пресечения на подписку

Архангельскому экоактивисту Андрею Христофорову, известному под именем Древарх Просветлённый, сменили меру пресечения по делу о нападении на полицейского. С домашнего ареста мера изменена на подписку о невыезде. Об этом он сам сообщил Север.Реалии.

"Я вчера подписывал подписку о невыезде, датированную 16 августа. Почему так вышло, надо спрашивать у следователя, который ведет дело. Мне Ломоносовский суд своим решением отменил два месяца СИЗО и назначил пять дней домашнего ареста — с 15 по 20 августа. Они закончились, и я был в прострации", — объяснил Христофоров.

Активисту нельзя покидать пределы Архангельска.

  • Андрей Христофоров был одним из активных участников протестов против строительства мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области. Он покинул Россию в сентябре 2019 года из-за того, что против него было возбуждено уголовное дело о нападении на сотрудника МВД. По версии следствия, в июне 2019 года Древарх ударил полицейского электрошокером в поезде "Москва – Воркута".
  • МВД объявило активиста в розыск. В январе 2020 года Христофоров заявил, что получает угрозы от российских спецслужб. Тогда же он покинул Дом прав человека в Украине, не получив политического убежища. Позже он сообщил, что намерен вернуться в Россию, где у него осталась семья.
  • В середине августа нынешнего года стало известно, что Украина передала Андрея Христофорова России.

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