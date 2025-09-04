Экономика РФ в стадии "технической стагнации", считает глава Сбербанка

Экономика России во втором квартале 2025 года вошла в стадию "технической стагнации", и чтобы произошло оживление, необходимо существенное снижение ключевой ставки, считает глава Сбербанка Герман Греф.

"Июль и август показывают достаточно явные симптомы того, что мы приближаемся к нулевым отметкам. И, конечно, один из важных факторов - это, естественно, ставка", - сказал Греф в четверг на брифинге в рамках "Восточного экономического форума" во Владивостоке.

Министр экономического развития Максим Решетников в беседе с журналистами заявил, что экономика России "охлаждается быстрее, чем ожидалось". Минэкономразвития (МЭР) пересчитывает разные сценарии макропрогноза, включая стрессовый, ряд показателей в базовом сценарии будет скорректирован, добавил глава ведомства.

В апрельском прогнозе МЭР закладывало рост экономики России по итогам 2025 года на 2,5%. Такой же показатель прогнозировался на 2025-й осенью 2024-го, отмечает РБК. В то же время ряд ключевых параметров ухудшился относительного прошлого прогноза.

В конце августа глава российского Минфина Антон Силуанов докладывал президенту Владимиру Путину, что экономика по итогам 2025 года, по оценке Минэкономразвития, вырастет не менее, чем на 1,5%.