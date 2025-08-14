Дыра в бюджете?

Дефицит федерального бюджета РФ уже приблизился к пяти триллионам рублей, и это более чем на триллион превышает запланированный годовой дефицит.

Владимир Путин 12 августа провел совещание по экономическим вопросам в Кремле и сообщил: "Правительство приступило к подготовке федерального бюджета на предстоящую трехлетку — с 2026 по 2028 годы. Речь идет о главном финансовом документе страны, который нацелен на решение стратегических задач, включая, естественно, повышение качества жизни людей, развитие социальной сферы".

ВВП России во втором квартале вырос на 1,1% по отношению к тому же периоду прошлого года, сообщил Росстат. Для сравнения, в первом квартале экономика России выросла на 1,4%. При этом Минэкономразвития говоит о "продолжении охлаждения экономики", которое связывают со снижением внутреннего спроса.

При этом издание Bloomberg пишет, что хоть Путин и пытался поддерживать экономическую стабильность, но российская экономика замедляется: доходы от продажи нефти упали, а дефицит бюджета вырос до самого высокого уровня за более чем три десятилетия. При этом инфляция и процентные ставки по кредитам остаются болезненно высокими, что наводит на мысли о надвигающемся долговом кризисе.

О ситуации в российской экономике говорим с экономистом Игорем Липсицем.



