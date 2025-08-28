Военные расходы российского бюджета по итогам первого полугодия 2025 года установили новый абсолютный рекорд – 8,48 трлн рублей ($105,59 млрд), говорят подсчеты научного сотрудника немецкого Института проблем международной безопасности Яниса Клюге.

Военная экономика Путина больше не растёт. По данным Минэкономразвития, в июле этого года экономический рост в стране практически остановился: его темпы составили 0,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

"Экономика, очевидно, начинает страдать из-за дисбалансов, которые накопились за время войны", – считает Лиам Пич, старший экономист по развивающимся рынкам Capital Economics. Более 20 триллионов рублей, которые государство раздало военным, контрактникам и оборонным заводам, породили иллюзию богатства.

Сейчас правительство готовится к серьезному повышению налоговой нагрузки на малый и средний бизнес, пишут "Ведомости". Сверстать бюджет на 2026 год с приемлемым дефицитом не получается. Если это произойдет, то кризис в гражданском секторе может принять лавинообразный характер. Источник Reuters в правительстве РФ утверждает, что повышение налогов неизбежно.

Крупный бизнес просит Владимира Путина компенсировать расходы на защиту от атак дронов и восстановление заводов. Российский союз промышленников и предпринимателей предложил ввести в законодательство механизмы компенсации убытков. Нефтеперерабатывающие заводы, предприятия металлургического и химического комплекса, а также объекты электроэнергетики регулярно подвергаются налетам украинских беспилотников.

