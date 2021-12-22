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Экс-депутата Госдумы Сергея Натарова задержали по делу о мошенничестве

Сергей Натаров

Вице-спикера Законодательного собрания Красноярского края, бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Натарова задержали и поместили в изолятор временного содержания, сообщает источник ТАСС в силовых структурах.

Задержание связано с уголовным делом против сына депутата – экс-советника губернатора края Антона Натарова, которого подозревают в мошенничестве с бюджетными средствами на закупку угля для нужд администрации города Игарки. Он был задержан в 2019 году, а позже суд отправил подозреваемого под домашний арест.

Источник издания "Запад-24" сообщает, что следствие будет ходатайствовать об аресте Натарова, суд должен состояться 22 декабря. В региональном управлении СК информацию пока не комментировали.

"В СМИ прошла информация о задержании, но все вопросы к правоохранительным органам, мы это комментировать на можем", – сказали Сибирь.Реалии в пресс-службе Заксобрания края.

  • Антона Натарова задержали в 2019 году по подозрению в растрате 4 млн рублей, направленных на закупку угля для поставки в город Игарка на севере края. В рамках этого дела были задержаны бухгалтер красноярского отделения ЛДПР Денис Бундюк, бывший редактор красноярского издания "Дела.ру" Дмитрий Болотов, директор портала "Newslab" Сергей Мурзин и коммерческий директор того же издания.
  • В сентябре 2021 бывший кандидат в Законодательное собрание Красноярского края Ирина Авдошкевич заявила, что член высшего политсовета ЛДПР Сергей Натаров якобы требовал от нее несколько миллионов рублей за участие в предвыборной кампании. В противном случае, утверждала Авдошкевич, Натаров пообещал снять ее кандидатуру с выборов. Позже ЛДПР исключила Ирину Авдошкевич из предвыборного партийного списка.
  • Сергей Натаров избрался в Законодательное собрание Красноярского края в 2021 году. С 2016 года он был депутатом Государственной думы от ЛДПР, а ранее работал координатором ЛДПР по Красноярскому краю.

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