Экс-депутата Госдумы Сергея Натарова задержали по делу о мошенничестве

Вице-спикера Законодательного собрания Красноярского края, бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Натарова задержали и поместили в изолятор временного содержания, сообщает источник ТАСС в силовых структурах.

Задержание связано с уголовным делом против сына депутата – экс-советника губернатора края Антона Натарова, которого подозревают в мошенничестве с бюджетными средствами на закупку угля для нужд администрации города Игарки. Он был задержан в 2019 году, а позже суд отправил подозреваемого под домашний арест.

Источник издания "Запад-24" сообщает, что следствие будет ходатайствовать об аресте Натарова, суд должен состояться 22 декабря. В региональном управлении СК информацию пока не комментировали.

"В СМИ прошла информация о задержании, но все вопросы к правоохранительным органам, мы это комментировать на можем", – сказали Сибирь.Реалии в пресс-службе Заксобрания края.