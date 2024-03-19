Экс-ректор "Шанинки" Сергей Зуев приговорён к 4 годам условно

Никулинский суд Москвы приговорил бывшего ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинки") Сергея Зуева к 4 годам лишения свободы условно по уголовному делу о мошенничестве.

По тому же делу 5 лет колонии общего режима получила экс-замминистра просвещения России и бывший вице-президент Сбербанка Марина Ракова. Кроме того, того суд назначил Раковой штраф в 900 тысяч рублей и на два с половиной года запретил ей занимать должности на государственной службе.

Зуеву, который также работал директором РАНХиГС, суд запретил занимать должности на госслужбе в течение двух лет.

Экс-проректору РАНХиГС Ивану Федотову и бывшему исполнительному директору "Шанинки" Кристине Крючковой суд назначил по три года условно со штрафами и запретом на занятие должностей на госслужбе.

Бывшие топ-менеджеры Сбербанка и Фонда новых форм развития образования Евгений Зак и Максим Инкин приговорены к четырем с половиной и трем с половиной годам условно с дополнительными наказаниями.

Обвиняемые признаны виновными в особо крупном мошенничестве. В уголовном деле, в частности, речь идёт о хищении 21 млн рублей при исполнении двух госконтрактов в рамках программы "Образование", заключенных Минпросвещения с Фондом новых форм развития образования, который для исполнения соглашений в качестве субподрядчика привлек "Шанинку", отмечает "Интерфакс".

Еще один эпизод связан с хищением 20 млн рублей через фиктивное, по версии следствия, трудоустройство 12 сотрудников Минпросвещения в Институт общественных наук РАНХиГС.

Осужденные частично или полностью признали вину.