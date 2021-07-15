Экс-сотрудника штаба Навального увезли на допрос с поминок отца

К бывшему SMM-менеджеру нижегородского штаба Навального Евгению Голигорову пришли с обыском по "санитарному делу" во время поминок отца, сообщает "ОВД-Инфо" (штабы Навального признаны в России экстремистскими организациями). В тот момент Голигоров находился в поселке Вахтан Нижегородской области.

Обыск провели сотрудники СК по Нижегородской области. У Голигорова изъяли мобильный телефон, после обыска его вместе с девушкой увезли на допрос в Следственный комитет в Нижнем Новгороде - это в 300 километрах от поселка.

По предварительной информации, Голигоров находится статусе свидетеля по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Активист опасается, что его статус могут переквалифицировать в обвиняемого. В настоящий момент неизвестно, с каким именно инцидентом связаны задержание и обыск.

"Санитарное дело" было открыто Следственным комитетом России после акций в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, которые прошли в десятках российских городов 23 и 31 января. В связи с ним были арестованы или объявлены в розыск ближайшие соратники Навального, включая его родного брата, а также политические активисты. Их обвиняют в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил.

Согласно версии следствия, часть обвиняемых призывали через соцсети выйти протестовать в центр Москвы. Откликнувшись на призыв, туда приехали люди, которые должны были оставаться дома на самоизоляции. В оперштабе по борьбе с коронавирусом заявляли, что "23 января на Пушкинскую площадь пришли 19 человек, которым был поставлен диагноз COVID-19. "Это создало угрозу массового заболевания людей", утверждают следователи.

Правозащитники указывают на избирательность российских властей в оценке действий протестующих. Отмечается, что в Москве проходило множество массовых мероприятий, в частности – провластные митинги, и их участники не подвергались преследованиям и никак не проверялись. Сами обвиняемые по "санитарному делу" категорически не признают вину и считают целью преследования помешать им участвовать в предстоящих выборах в Госдуму.