С Янкаускаса сняли обвинение в нарушении санитарных норм

Следствие сняло с муниципального депутата Константина Янкаускаса обвинение по "санитарному делу", сообщил "Медиазоне" адвокат Илья Уткин.

В январе Янкаускас опубликовал серию твитов, в которых анонсировал акцию в поддержку Алексея Навального, арестованного после возвращения из Германии. Одна из записей гласила: "Один за всех — и все за одного". В этом сообщении правоохранительные органы усмотрели "подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических норм". В результате Янкаускас получил 10 суток административного ареста.



В феврале он был помещен под домашний арест, а в апреле эта мера была заменена на запрет определенных действий. В прошлом месяце Янкаускас отказался от участия в выборах, сославшись на моральную усталость. После этого решения суд не стал продлевать ему наказание: сотрудники ФСИН сняли с него электронный браслет и забрали специальную станцию, отслеживающую передвижения.