С Янкаускаса сняли обвинение в нарушении санитарных норм

Следствие сняло с муниципального депутата Константина Янкаускаса обвинение по "санитарному делу", сообщил "Медиазоне" адвокат Илья Уткин.
В январе Янкаускас опубликовал серию твитов, в которых анонсировал акцию в поддержку Алексея Навального, арестованного после возвращения из Германии. Одна из записей гласила: "Один за всех — и все за одного". В этом сообщении правоохранительные органы усмотрели "подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических норм". В результате Янкаускас получил 10 суток административного ареста.
В феврале он был помещен под домашний арест, а в апреле эта мера была заменена на запрет определенных действий. В прошлом месяце Янкаускас отказался от участия в выборах, сославшись на моральную усталость. После этого решения суд не стал продлевать ему наказание: сотрудники ФСИН сняли с него электронный браслет и забрали специальную станцию, отслеживающую передвижения.
- Санитарное дело" было открыто Следственным комитетом России после акций в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, которые прошли в десятках российских городов 23 и 31 января. В связи с ним были арестованы или объявлены в розыск ближайшие соратники Навального, включая его родного брата, а также политические активисты. Их обвиняют в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил.
- Согласно версии следствия, часть обвиняемых призывали через соцсети выйти протестовать в центр Москвы. Откликнувшись на призыв, туда приехали люди, которые должны были оставаться дома на самоизоляции. В оперштабе по борьбе с коронавирусом заявляли, что 23 января на Пушкинскую площадь пришли 19 человек, которым был поставлен диагноз COVID-19. Это создало угрозу массового заболевания людей", утверждают следователи.
- Правозащитники указывают на избирательность российских властей в оценке действий протестующих. Отмечается, что в Москве проходило множество массовых мероприятий, в частности – провластные митинги, и их участники не подвергались преследованиям и никак не проверялись. Сами обвиняемые по "санитарному делу" категорически не признают вину и считают целью преследования помешать им участвовать в предстоящих выборах в Госдуму.
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