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Экс-сотрудница штаба Навального оправдана по делу об экстремизме

Наталья Петеримова

Суд в Красноярске оправдал Наталью Петеримову – бывшую сотрудницу штаба Алексея Навального (признанного в России экстремистской организацией) – по делу о демонстрации буквы Н в социальных сетях, об этом активистка сообщила редакции Сибирь.Реалии.

Адвокат Петеримовой Владимир Васин считает, что оправдательный приговор связан с плохим качеством экспертизы, проведенной обвинением. У стороны защиты было более десяти доводов против результатов, в том числе тот факт, что экспертиза не имела отношения к делу Петеримовой и не назначалась по нему.

Петеримову задержали в конце сентября, обвинив в распространении экстремистских материалов – фотографий в инстаграме с логотипом политика Алексея Навального — буквой "Н" и красным восклицательным знаком.

Основанием для административного протокола стали старые фото. Одно из них — селфи со стаканчиком кофе с надписью "20!8" (символика президентской кампании Навального 2018 года) на заднем фоне. На снимке также виден конверт с логотипом с восклицательным знаком. Все посты были опубликованы еще до того, как власти России признали Фонд борьбы с коррупцией экстремистской организацией.

Обвинение Петеримовой вызвало острую реакцию в соцсетях. Пользователи стали шутить на тему "буквы, которую нельзя называть".

  • Ранее суд в Сургуте отказался штрафовать активиста Владислава Ежова за символику "Умного голосования". Обвинение не смогло подтвердить, что восклицательный знак на белом фоне - это символика штабов Навального или ФБК. Также суд принял во внимание, что информация об "Умном голосование" не запрещена на территории России.
  • 2 сентября суд в Ростове-на-Дону арестовал активистку Бэллу Набисян по административному делу о распространении экстремистской символики за фотографию в инстаграме с наклейкой "Умного голосования". Позже областной суд пересмотрел решение и заменил арест штрафом в две тысячи рублей.
  • За распространение экстремистских материалов нарушителям грозит штраф до 2 тысяч рублей или арест до 15 суток.

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