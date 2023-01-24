Эксперты МАГАТЭ не нашли военной техники на украинских АЭС

Инспекция МАГАТЭ не обнаружила военной техники на украинских атомных электростанциях, заявил на выступлении в Европарламенте глава агентства Рафаэль Гросси.

Накануне глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что украинские военные складируют на территориях АЭС (в частности – на Ровенской) вооружения и боеприпасы, в том числе ракеты для HIMARS.

По мнению Нарышкина, Украина рассчитывает, что Россия не будет наносить удары по атомным объектам, а если вооружения сдетонируют "по вине "заблудившейся" ракеты украинской ПВО", можно будет обвинить в этом Москву.

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк отверг эти заявления, в ответ обвинив Россию в захвате Запорожской АЭС. "Украина всегда открыта для проверяющих органов, в частности МАГАТЭ. Цель лжи россиян – оправдать свои провокации", – написал Подоляк в "Твиттере".

Ранее украинский "Энергоатом" сообщал, что инспекторы МАГАТЭ регулярно работают на всех украинских АЭС (Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской). В том числе с сентября они находятся на станции в Запорожье, территорию которой оккупировали российские военные.