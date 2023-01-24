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Эксперты МАГАТЭ не нашли военной техники на украинских АЭС

Инспекция МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции, сентябрь 2022 года

Инспекция МАГАТЭ не обнаружила военной техники на украинских атомных электростанциях, заявил на выступлении в Европарламенте глава агентства Рафаэль Гросси.

Накануне глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что украинские военные складируют на территориях АЭС (в частности – на Ровенской) вооружения и боеприпасы, в том числе ракеты для HIMARS.

По мнению Нарышкина, Украина рассчитывает, что Россия не будет наносить удары по атомным объектам, а если вооружения сдетонируют "по вине "заблудившейся" ракеты украинской ПВО", можно будет обвинить в этом Москву.

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк отверг эти заявления, в ответ обвинив Россию в захвате Запорожской АЭС. "Украина всегда открыта для проверяющих органов, в частности МАГАТЭ. Цель лжи россиян – оправдать свои провокации", – написал Подоляк в "Твиттере".

Ранее украинский "Энергоатом" сообщал, что инспекторы МАГАТЭ регулярно работают на всех украинских АЭС (Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской). В том числе с сентября они находятся на станции в Запорожье, территорию которой оккупировали российские военные.

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