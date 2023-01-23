С экологами по-военному. Уничтожение природы "в интересах армии"

Несмотря на отсутствие официального военного положения, повседневная жизнь в России всё больше милитаризуется. Армейские порядки вводятся вопреки действующим правовым нормам: в том числе военное строительство осуществляется с явными нарушениями законов, защитники природы подвергаются преследованиям.

Попросили забыть

На прошлой неделе жители Москвы и области заметили установку не менее семи комплексов противовоздушной обороны: на здании Министерства обороны, рядом с резиденцией Владимира Путина в Ново-Огареве, рядом с используемым военными аэродромом "Остафьево" в Новой Москве и в других местах.

А один из самых крупных комплексов ПВО появился на территории расположенного в Москве национального парка "Лосиный остров". В новогоднюю ночь участок размером 200 на 350 метров был обнесен забором, заасфальтирован, теперь там стоит военная техника.

Местные активисты начали протестовать, подключили фракцию КПРФ в Московской городской думе. Но их настоятельно и убедительно попросили об этой вырубке забыть, – рассказывает Радио Свобода собеседник из экологических инициатив Восточного административного округа Москвы.

Когда понадобится, военному ведомству разрешают уничтожать любой лес

Ещё в мае 2022 года Министерство обороны России инициировало законопроект, разрешающий военным без согласований вырубать принадлежащие им леса (контролируются специализированными военными лесничествами). Далее военные не прикладывали усилий к лоббированию: их проект ещё не стал законом. История с новогодней вырубкой показывает, почему: когда понадобится, военному ведомству разрешают уничтожать любой лес. Национальный парк "Лосиный остров" к армии никакого отношения не имеет, по закону, такого рода объекты там располагаться не должны.

После установки военной техники в "Лосином острове" к объекту начали прокладывать дорогу, уничтожив ещё больше деревьев Национального парка. Также появилась информация о вырубке участка в соседнем Измайловском лесопарке – также для нужд ПВО.

Донбасс в Москве

"Армейские методы" общения с жителями, недовольными уничтожением их парков, оказываются привлекательными для застройщиков, даже если они никакого отношения к военным не имеют.

По улицам рядом с лесом курсируют автозаки, забор огороженной части охраняют крупные мужчины

В Троицке (Новая Москва) местная администрация лоббирует строительство ряда объектов за счет прилегающего к городу леса: здания предполагается возвести, в том числе, для нужд образования и спорта. Застройка началась в 2022 году, тогда она стала причиной массовых несогласованных митингов и стычек с рабочими. Горожане выступали против того, что строительство ведется за счет леса. В начале 2023 года под вырубку огородили ещё один кусок Троицкого леса, и на этот раз застройщики подготовились основательнее.

– По улицам рядом с лесом курсируют автозаки, забор огороженной части охраняют крупные мужчины, старательно следящие, чтобы их лица закрывали балаклавы, – рассказывает участница инициативной группы "За сохранение Троицкого леса" Ольга Сластунина.

Жители Троицка решили проверить у строителей документы: активистка подчеркивает, что на месте любого строительства должна быть разрешительная документация. Документы жителям не показали.

– Горожан толкали в снег, выталкивали из леса. Люди в масках говорят, что они из ЧВК, ветераны Донбасса. А те, кто протестует против вырубки – "работают на Америку и укропов", – добавляет она.

Полиция действиям неизвестных мужчин не препятствует, однако задержала двух жителей города за то, что они, якобы, ругались матом.

Протесты 2022 года против вырубки Троицкого леса привели к составлению более 160 административных протоколов

– Меня привезли в суд, но без объяснения причин увезли обратно в ОВД. Меня закрыли в полностью неотапливаемом бетонном помещении. Зимой, без тепла и без света. Темный каменный мешок с дверью из оргстекла, – рассказывает Сластунина.

После 13 часов нахождения в таком помещении женщине потребовалась скорая помощь. В телеграм-каналах, связанных с администрацией Троицка, появляются посты о том, что арест на несколько суток может повлечь увольнение с работы. Также местные власти напоминают в телеграме, что протесты 2022 года против вырубки Троицкого леса привели к составлению более 160 административных протоколов, общая сумма штрафов по ним превысила 1,7 миллиона рублей.

Дискредитация Росатома

– Деятельность общественных экологических инспекций не требует разрешений и согласований с властями. Мы с друзьями измеряем радиоактивность на открытых территориях – не проникаем на предприятия. Например: завод, забор с хранилищем радиоактивных отходов. Мы измеряем ручей, который из-под забора вытекает. Ни ковид, ни теперь "СВО" на инспекции не повлияли, – рассказывает физик-ядерщик Андрей Ожаровский, занимающийся проблемами радиоактивных отходов в городах и рядом с ними.

Ожаровский отмечает, что теперь – когда практически нет официально разрешенных акций протеста – городские власти с меньшим интересом, чем раньше, реагируют на сообщения об источниках радиации на их территории.

МАГАТЭ агрессию называет агрессией, силовой захват – силовым захватом

Но физик-ядерщик не избежал проблем: он дал интервью о ситуации на Чернобыльской и Запорожской АЭС, захваченных в Украине российской армией. Сначала протокол о "дискредитации Вооруженных сил и деятельности Росатома" (20.3.3 КоАП) составили на его знакомого Виктора Казакова, который перепостил интервью Ожаровского. Теперь уведомления с требованием явиться для составления протокола в полицию дважды приходили уже домой Андрею Ожаровскому: правда, приходили позже назначаемых дат.

– Я комментирую вопросы, связанные с атомной энергетикой. Вопросы войны и мира я обычно не затрагиваю. Скорее всего, претензии связаны с тем, что я цитировал мнение Международного агентства по атомной энергии, а там прямо в документе совета управляющих говорится очень резко и, на мой взгляд, адекватно. МАГАТЭ агрессию называет агрессией, силовой захват – силовым захватом, – отмечает Ожаровский.

Не в сторону смягчения

В 2022 году "иностранными агентами" были объявлены пять экологических объединений. Российские офисы закрыла "Беллона". Депутаты Госдумы требовали также признать "иноагентами" "Гринпис" и Всемирный фонд дикой природы.

Ряд приговоров был в отношении сотрудников особо охраняемых природных территорий

– В 2022 мы увидели большее количество уголовных дел: в минувшем году было девять приговоров, семь из них с реальными сроками. В том числе это завершение процессов, длившихся по несколько лет. В 2021 было шесть приговоров, только два – с реальными сроками. Ряд приговоров был в отношении сотрудников особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Мы видим, как регулярно пытаются ослабить защитный режим ООПТ, чтобы там можно было что-то строить, добывать. Людям, которые профессионально занимаются их охраной, мешают. В отношении ещё нескольких сотрудников ООПТ инициированы проверки, – рассказывает Виталий Серветник, координатор программы поддержки экоактивистов Социально-экологического союза.

Фиксируется также рост случаев привлечения защитников природы к административной ответственности. Было пять историй, когда с разной успешностью экоактивистов отправляли на принудительное психиатрическое обследование или лечение.

Несмотря на события, происходящие с 24 февраля, люди выходят на протесты

Кроме того, десятки экологических активистов получили административные наказания, а несколько – уголовные дела за антивоенные высказывания и участие в протестах.

– Ситуация в стране в принципе двигается не в сторону смягчения законодательства и свободы для активистов. Запрос на природные ресурсы растет. Люди, которые мешают сваливать мусор, работе предприятий или добыче, связанным с загрязнениями, становятся жертвами преследований. Несмотря на события, происходящие с 24 февраля, люди выходят на протесты, защищая территории или деревья вокруг себя, – добавляет Серветник.