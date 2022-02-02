El País опубликовала ответы США и НАТО по гарантиям безопасности России

Испанская газета El País сообщила, что получила доступ к конфиденциальным документам с ответами США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Фотокопии возможных ответов на английском языке опубликованы на сайте газеты.

Российские СМИ отмечают, что в текстах говорится о приложениях, которые уже упоминались публично. Это, в частности, касается предложения договориться об ограничении ядерных вооружений и масштабов военных учений.

Кроме того, как следует из опубликованных фотокопий, Вашингтон готов обсуждать с Москвой подписание договора по вопросам безопасности, приставляющим взаимный интерес.

Вместе с тем источники агентства Bloomberg сообщили, что США готовы рассмотреть возможность предоставления России допуска на базы НАТО в Румынии и Польше для инспекции размещённых там ракет. Москва опасается, что на базах могут быть размещены не только противоракеты, но и крылатые ракеты "Томагавк", потенциально пригодные для доставки ядерных боеголовок.

С осени прошлого года США заявляют о концентрации российских военных у границ с Украиной. Страны Запада говорят о реальной угрозе российского вторжения в соседнюю страну.

Москва отрицает планы вторжения. Страны Запада заявляют, что, если оно произойдёт, наложат на Россию "небывалые" санкции.

Россия в декабре прошлого года на этом фоне выдвинула ряд требований к США и НАТО – в частности, отказаться от расширения НАТО на восток и от размещения в Европе ракет средней и меньшей дальности и ядерного оружия США.

Переговоры в январе к успеху не привели. Стороны договорились продолжить обсуждение.

26 января США передали России письменные ответы на российские требования. Госдепартамент заявил, что содержание документа не будет опубликовано, и сказал, что ожидает и от России сохранения его в тайне. Ранее об ответах США писала The New York Time.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал, что США и их союзники не поступились основополагающими принципами НАТО – такими как открытость Североатлантического союза для вступления новых членов.

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