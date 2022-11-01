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Эр-Рияд предупредил США об атаке Ирана на Саудовскую Аравию

Студенческий протест в Иране

Эр-Рияд поделился с Вашингтоном данными разведки о "неизбежной атаке" из Ирана по целям на территории Саудовской Аравии, что привело к повышению боеготовности американских и других вооруженных сил на Ближнем Востоке. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в королевстве и Соединенных Штатах.

Министерство разведки и разведывательная организация Корпуса стражей исламской революции обвиняют разведслужбы США, Великобритании, Израиля и Саудовской Аравии в планировании и реализации протестов, связанных с гибелью активистки Махсы Амини после задержания полицией нравов из-за неправильного ношения хиджаба.

Cогласно заявлению официальных лиц Саудовской Аравии, Иран планирует совершить атаки на королевство, а также на Эрбиль в Иракском Курдистане, чтобы отвлечь внимание от внутренних протестов.

США, Саудовская Аравия и ряд стран региона повысили уровень боеготовности своих вооруженных сил, пишет The Wall Street Journal.

В прошлом месяце командующий Корпусом стражей публично предупредил Саудовскую Аравию, чтобы она ограничила освещение в прессе протестов в Иране. "Это наше последнее предупреждение, потому что вы вмешиваетесь в наши внутренние дела через эти СМИ", — сказал генерал-майор Хоссейн Салами на военных учениях в иранской провинции Восточный Азербайджан.

  • В Иране полтора месяца продолжаются протесты после смерти 22-летней Махсы Амини. Участники акций обвиняют полицию в её убийстве. При разгоне демонстраций, в том числе с использованием огнестрельного оружия, были убиты более 200 человек, более тысячи арестованы.

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