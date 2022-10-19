Выступившая без хиджаба иранская скалолазка вернулась в Тегеран

Иранская скалолазка Эльназ Рекаби, выступившая на чемпионате Азии в Сеуле без хиджаба, вернулась в Тегеран. В аэропорту спортсменку встретили аплодисментами.

Рекаби выступала на соревнованиях 16 октября и вышла на скалодром с непокрытой головой. Согласно требованию Ирана, иранские женщины должны быть в хиджабах даже за границей, если они официально представляют страну.

В инстаграме спортсменка извинилась за беспокойство и написала, что её выступление без хиджаба было непреднамеренным, так как её неожиданно пригласили к выступлению. Иранская служба Радио Свобода уточняет, что неизвестно было ли написано сообщение под давлением или нет.

После отлёта иранской команды из Сеула на родину в соцсетях стали появляться сообщения о том, что у Рекаби изъяли паспорт и телефон. Пользователи также беспокоились, что в Иране спортсменке грозит опасность и даже тюремный срок за появление на публике без хиджаба.

В прошлом году Рекаби стала первой иранской женщиной, завоевавшей медаль на чемпионате мира по спортивному скалолазанию. На чемпионате в Южной Корее спортсменка заняла четвёртое место. В 2016 году скалолазка призналась, что хиджаб создаёт трудности на соревнованиях.

Рекаби – вторая со времён иранской революции 1970 года иранка, выступившая с непокрытой головой на соревнованиях. Первой в 2019 году стала Садаф Хадем. Она выиграла боксерский поединок за рубежом. После боя Хадем предпочла остаться во Франции, поскольку иранские власти выдали ордер на ее арест из-за того, что она выступала без хиджаба и в шортах.

Сообщения о Рекаби поступили на фоне протестов и Иране. Они начались после смерти в середине сентября 22-летней Махси Амини, которую задержала полиция нравов из-за неправильного ношения хиджаба. При задержании Амини избили, через несколько дней она умерла в больнице. Вскоре после этого в Иране начались антиправительственные акции. Женщины демонстративно срывали с себя хиджабы. Некоторые в знак протеста отрезали себе волосы. Через некоторое время протестующие стали выступать с антиправительственными лозунгами против аятоллы Али Хаменеи.

Вчера стало известно о смерти после избиения полицейскими 16-летней иранской школьницы. По данным The Guardian, в школу в городе Ардебиль, где училась погибшая Асра Панахи, прибыли полицейские. Они потребовали, чтобы ученицы приняли участие в проправительственном митинге и исполнили песню, восхваляющую аятоллу. Школьницы отказались это делать, и полицейские начали их избивать. 10 учениц оказались в больнице. Панахи позднее там умерла.

Профсоюз учителей Ирана призвал министра образования уйти в отставку.

Тегеран обвинил в протестах иностранное вмешательство, не уточняя названия вмешивающихся стран, и оппозицию из-за рубежа. Они, по данным властей, якобы воспользовались смертью Амини для разжигания общественных беспорядков. Подобную риторику используют лидеры многих авторитарных стран, граждане которых выходят на протесты с требованиями соблюдения и расширения прав человека.