ЕС планирует в сентябре одобрить 19-й пакет санкций против России

Европейская комиссия в сентябре намерена добиться одобрения следующего пакета санкций против России за её войну против Украины, сообщила в четверг пресс-служба исполнительного органа ЕС, не приводя подробностей.

Это будет уже 19-й пакет ограничений, вводимых в отношении руководства России европейским блоком. Предыдущие санкции затрагивали российскую экономику, ключевые отрасли промышленности, цепочки поставок вооружений, а также физических лиц, связанных с войной в Украине.

Целью санкций руководство ЕС называет попытки сократить возможности России продолжать войну, которая идёт уже более трёх с половиной лет.

Санкции ЕС вступают в силу только при условии, что их одобрят все страны-члены блока. В прошлом внутренние дебаты не раз задерживали этот процесс, в частности из-за позиции Словакии и Венгрии, где нынешние правительства возглавляют близкие к Кремлю политики. Удастся ли соблюсти сроки в процессе рассмотрения и принятия 19-го пакета, пока неясно, отмечает DPA.







