ЕС заявил о праве голоса в переговорах по ультиматуму России НАТО

ЕС настаивает на праве голоса на вероятных переговорах с Россией по вопросам безопасности в Европе и будет взаимодействовать с НАТО и США в любом диалоге с Москвой. Об этом говорится в заявлении верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Боррель признал, что европейская безопасность находится под угрозой. Брюссель также опасается военного наращивания России на границе с Украиной и в аннексированном Крыму, подчеркнул представитель ЕС. Вместе с тем Боррель назвал важным шагом предложение Североатлантического союза провести заседание Совета НАТО-Россия в ответ на инициативу Кремля предоставить Москве гарантии безопасности со стороны стран НАТО.

В свою очередь Вашингтон заявил об отсутствии агрессивных намерений в отношении России. По словам представителя Белого дома Джен Псаки, США открыты для дипломатических дискуссий и взаимодействия с Россией. При этом Госдепартамент США отметил, что Россия не отказалась от наращивания войск вблизи границы с Украиной.

С инициативой предоставить России гарантии безопасности со стороны стран НАТО Путин выступил в ноябре. 17 декабря российский МИД опубликовал предложения конкретных соглашений, которых Москва хочет добиваться от Североатлантического союза. В частности, Россия предложила остановить расширение НАТО на восток, не строить военные базы и не размещать вооружения в странах бывшего СССР. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг фактически отверг эти требования.