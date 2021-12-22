Президент России Владимир Путин обсудил инициативу России, касающуюся гарантий безопасности со стороны стран НАТО, с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем. Об этом сообщается на сайте Кремля. Твиттер кремлёвских корреспондентов государственного агентства РИА "Новости" уточняет, что карликовое государство стало одним из первых заинтересовавшихся требованиями Москвы, которые многие западные дипломаты и аналитики сочли "ультиматумом".

С инициативой предоставить России гарантии безопасности со стороны стран НАТО Путин выступил в ноябре. 17 декабря российский МИД опубликовал предложения конкретных соглашений, которых Москва хочет добиваться от Североатлантического союза.

Там, в частности, предлагается остановить расширение НАТО на восток, не строить военные базы и не размещать вооружения в странах бывшего СССР и согласиться на взаимный отказ от учений с обеих сторон российской границы.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг фактически отверг эти требования. О реакции премьер-министра Люксембурга на них не сообщается. Армия Великого герцогства Люксембургского (официальное название страны) – самая компактная в НАТО, её численность не достигает и тысячи человек.