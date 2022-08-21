Ещё четыре судна с сельхозпродукцией покинули украинские порты

В воскресенье утром из украинских портов вышли ещё четыре судна с сельскохозяйственной продукцией, – сообщает Reuters со ссылкой на Министерство обороны Турции. Два из них отправились из Черноморска, один – из Одессы и один – из Южного.
По информации российского агенства ТАСС, сухогруз "Да Лингс" перевозит 14 тысяч тонн сахарной свеклы и следует в южнокорейский порт Кунсан, судна "Фильоз" и "Фойл" нагружены в сумме 9,3 тысячами тонн растительного масла, на борту "Кубросли-И" – 10 тысяч тонн пшеницы.
Кроме того, в воскресенье в Турции будут досмотрены пять судов: четыре из них пустые и отправятся за грузом в Украину, одно - с продовольствием из Украины.
Таким образом, общее число сухогрузов, отправленных из Украины после заключения Стамбульских соглашений и разблокировки портов, по информации Reuters достигло 31.
- В ночь на 21 августа, согласно информации Одесской областной военно-гражданской администрации, Россия вновь обстреляла город и повредила одно из сельскохозяйственных предприятий – вопреки подписанным соглашения об экспорте украинского зерна.
- 22 июля Россия и Украина по отдельности подписали соглашения с ООН и Турцией о вывозе продовольствия из трёх украинских портов – Одессы, Черноморска и Южного. Согласно договорённостям, для безопасного прохода судов создается безопасный коридор. Загрузку и разгрузку инспектируют наблюдатели от Украины, России, Турции и ООН. В Турции создан координационный центр, наблюдающий за проходом судов и выполнением условий договора.
- Из-за войны России с Украиной в заблокированных черноморских портах скопились миллионы тонн продовольствия. Киев обвинял в этом Россию. Москва утверждала, что суда с зерном не могут выйти из-за украинских мин в акватории. ООН предупредила о риске голода – прежде всего в бедных странах Африки и Азии.
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