Ещё четыре судна с сельхозпродукцией покинули украинские порты

В воскресенье утром из украинских портов вышли ещё четыре судна с сельскохозяйственной продукцией, – сообщает Reuters со ссылкой на Министерство обороны Турции. Два из них отправились из Черноморска, один – из Одессы и один – из Южного.

По информации российского агенства ТАСС, сухогруз "Да Лингс" перевозит 14 тысяч тонн сахарной свеклы и следует в южнокорейский порт Кунсан, судна "Фильоз" и "Фойл" нагружены в сумме 9,3 тысячами тонн растительного масла, на борту "Кубросли-И" – 10 тысяч тонн пшеницы.

Кроме того, в воскресенье в Турции будут досмотрены пять судов: четыре из них пустые и отправятся за грузом в Украину, одно - с продовольствием из Украины.

Таким образом, общее число сухогрузов, отправленных из Украины после заключения Стамбульских соглашений и разблокировки портов, по информации Reuters достигло 31.