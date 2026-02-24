Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа

Человек имеет право. Подкаст
Подписаться
Человек имеет право. Подкаст

Подписаться

Apple Podcasts Spotify CastBox YouTube Подписаться

"Если тебя копируют, ты в тренде". Интеллектуальная собственность и мода

"Если тебя копируют, ты в тренде". Интеллектуальная собственность и мода
Embed
"Если тебя копируют, ты в тренде". Интеллектуальная собственность и мода

No media source currently available

0:00 0:29:48 0:00
Скачать медиафайл

Сумка Wirkin по мотивам Birkin и шопер, вдохновлённый Louis Vuitton – шутка или повод для суда. Какие элементы одежды и обуви становятся объектом интеллектуальной собственности. Что такое дюпы и почему подделку порой не отличить от оригинала. И как дом Chanel вынудил суд во Франции изменить логотип

Сумка Wirkin по мотивам Birkin и шопер, вдохновлённый Louis Vuitton, – шутка или повод для суда? Какие элементы одежды и обуви становятся объектом интеллектуальной собственности. Что такое дюпы и почему подделку порой не отличить от оригинала. И как модный дом Chanel вынудил суд во Франции изменить логотип.

Гость подкаста: Александр Васильев, российский и французский историк моды, театральный художник, коллекционер и телеведущий, почётный член Российской академии художеств, Академии искусств спектакля в Гонконге, рыцарь французского Ордена искусств и литературы, а также Латвийского ордена Креста Признания

Дисклеймер:

В этом подкасте вы услышите названия многих брендов. Ни одному из них мы не отдаем предпочтения и ни один из них не рекламируем. Все названия упоминаются исключительно в познавательных целях.

Подкасты, которые мы упоминаем в эпизоде:

Ползарплаты за подделку. Как культ брендов превратил Россию в страну фальшивок

Что хотел сказать автор? Как защищают интеллектуальную собственность

"Алёнка", МОК и лабутены. Из-за чего судятся владельцы брендов

Микки Маус, Пушкин и Pornhub. Как заработать на общественном достоянии

Rammstein, Кандинский и BMW. Кому принадлежат права на творчество искусственного интеллекта

Выпуски

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
XS
SM
MD
LG