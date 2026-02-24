"Если тебя копируют, ты в тренде". Интеллектуальная собственность и мода

Показать больше Свернуть

Сумка Wirkin по мотивам Birkin и шопер, вдохновлённый Louis Vuitton, – шутка или повод для суда? Какие элементы одежды и обуви становятся объектом интеллектуальной собственности. Что такое дюпы и почему подделку порой не отличить от оригинала. И как модный дом Chanel вынудил суд во Франции изменить логотип.

Гость подкаста: Александр Васильев, российский и французский историк моды, театральный художник, коллекционер и телеведущий, почётный член Российской академии художеств, Академии искусств спектакля в Гонконге, рыцарь французского Ордена искусств и литературы, а также Латвийского ордена Креста Признания

Дисклеймер:

В этом подкасте вы услышите названия многих брендов. Ни одному из них мы не отдаем предпочтения и ни один из них не рекламируем. Все названия упоминаются исключительно в познавательных целях.

