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ЕСПЧ вынес решение по иску сотрудника "Свободы" Артема Радыгина

Артем Радыгин

Европейский суд по правам человека вынес решение по иску группы из 11 заявителей, которые жаловались на насилие со стороны сотрудников полиции в ходе различных акций в России, в том числе во время массовых выступлений зимой 2021-го года в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального.

Действия полиции оспорил в ЕСПЧ, в том числе, журналист Русской службы Радио Свобода Артем Радыгин. В иске он указал, что на акции в Москве 23 января 2021-го года в поддержку Навального сотрудник полиции ударил его резиновой дубинкой по голове. Журналисту удалось заснять этот момент на камеру. В больнице врачи зафиксировали ушиб левой части головы.

Радыгин обращался за помощью в Главное управление полиции по Москве и позднее в Тверской районный отдел Следственного комитета. Но оба его заявления остались без ответа. Впоследствии журналист обжаловал неприятие властями мер в двух судебных российских инстанциях, которые его доводы отклонили, отмечается в выводах суда в Страсбурге.

В иске в ЕСПЧ Артем Радыгин указал на жестокое обращение с ним со стороны полиции с целью помешать ему выполнять свои профессиональные обязанности. Он также указал на нарушение его права на свободу выражения мнения. В итоге Радыгину и 10 другим заявителям присуждена компенсация в 16 тысяч евро каждому. Суд подтвердил, в частности, что были нарушены положения статьи 3-ей Европейской конвенции о правах человека, которая устанавливает запрет на применение пыток, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание.

Страсбургский суд подчеркивает, что все суммы государство-ответчик должно выплатить в течение трёх месяцев. Решение датируется 20-м июля.

  • В решении ЕСПЧ отмечается, что события, которые заявители указали в своих жалобах о нарушениях, произошли до 16 сентября 2022-го года. Это дата, когда Россия перестала быть участником Европейской конвенции о правах человека. Соответственно, делает вывод суд, ЕСПЧ обладает юрисдикцией для рассмотрения данных исков.
  • Россия была исключена из Совета Европы 16 марта 2022 года в связи с полномасштабным военным вторжением в Украину. В ответ Москва решила не исполнять решения ЕСПЧ, вынесенные после этой даты. Соответствующий закон был подписан российским президентом Владимиром Путиным 11 июня.
  • На акциях в поддержку Алексея Навального 23-го января 2021-го года по всей России были задержаны свыше трёх с половиной тысяч человек, из них в Москве в отделения были доставлены свыше 1400. Независимые наблюдатели назвали митинги самыми массовыми на тот момент в России за последние несколько лет. Выступления прошли примерно в 110 города. в них участвовали как минимум 250 тысяч человек. Профсоюз журналистов и работников СМИ, а также проект "ОВД-Инфо" выявили, по меньше мере, 50 случаев воспрепятствования профессиональной деятельности. Задержания журналистов произошли как минимум в 17 городах, включая Москву и Санкт-Петербург. Отмечалось, что все задержанные и пострадавшие от действий полиции журналисты были в спецжилетах или нарукавниках с надписью "Пресса", у всех были с собой удостоверения.

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