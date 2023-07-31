ЕСПЧ вынес решение по иску сотрудника "Свободы" Артема Радыгина

Европейский суд по правам человека вынес решение по иску группы из 11 заявителей, которые жаловались на насилие со стороны сотрудников полиции в ходе различных акций в России, в том числе во время массовых выступлений зимой 2021-го года в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального.

Действия полиции оспорил в ЕСПЧ, в том числе, журналист Русской службы Радио Свобода Артем Радыгин. В иске он указал, что на акции в Москве 23 января 2021-го года в поддержку Навального сотрудник полиции ударил его резиновой дубинкой по голове. Журналисту удалось заснять этот момент на камеру. В больнице врачи зафиксировали ушиб левой части головы.

Радыгин обращался за помощью в Главное управление полиции по Москве и позднее в Тверской районный отдел Следственного комитета. Но оба его заявления остались без ответа. Впоследствии журналист обжаловал неприятие властями мер в двух судебных российских инстанциях, которые его доводы отклонили, отмечается в выводах суда в Страсбурге.

В иске в ЕСПЧ Артем Радыгин указал на жестокое обращение с ним со стороны полиции с целью помешать ему выполнять свои профессиональные обязанности. Он также указал на нарушение его права на свободу выражения мнения. В итоге Радыгину и 10 другим заявителям присуждена компенсация в 16 тысяч евро каждому. Суд подтвердил, в частности, что были нарушены положения статьи 3-ей Европейской конвенции о правах человека, которая устанавливает запрет на применение пыток, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание.

Страсбургский суд подчеркивает, что все суммы государство-ответчик должно выплатить в течение трёх месяцев. Решение датируется 20-м июля.