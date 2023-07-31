ЕСПЧ вынес решение по иску сотрудника "Свободы" Артема Радыгина

Европейский суд по правам человека вынес решение по иску группы из 11 заявителей, которые жаловались на насилие со стороны сотрудников полиции в ходе различных акций в России, в том числе во время массовых выступлений зимой 2021-го года в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального.
Действия полиции оспорил в ЕСПЧ, в том числе, журналист Русской службы Радио Свобода Артем Радыгин. В иске он указал, что на акции в Москве 23 января 2021-го года в поддержку Навального сотрудник полиции ударил его резиновой дубинкой по голове. Журналисту удалось заснять этот момент на камеру. В больнице врачи зафиксировали ушиб левой части головы.
Радыгин обращался за помощью в Главное управление полиции по Москве и позднее в Тверской районный отдел Следственного комитета. Но оба его заявления остались без ответа. Впоследствии журналист обжаловал неприятие властями мер в двух судебных российских инстанциях, которые его доводы отклонили, отмечается в выводах суда в Страсбурге.
В иске в ЕСПЧ Артем Радыгин указал на жестокое обращение с ним со стороны полиции с целью помешать ему выполнять свои профессиональные обязанности. Он также указал на нарушение его права на свободу выражения мнения. В итоге Радыгину и 10 другим заявителям присуждена компенсация в 16 тысяч евро каждому. Суд подтвердил, в частности, что были нарушены положения статьи 3-ей Европейской конвенции о правах человека, которая устанавливает запрет на применение пыток, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание.
Страсбургский суд подчеркивает, что все суммы государство-ответчик должно выплатить в течение трёх месяцев. Решение датируется 20-м июля.
- В решении ЕСПЧ отмечается, что события, которые заявители указали в своих жалобах о нарушениях, произошли до 16 сентября 2022-го года. Это дата, когда Россия перестала быть участником Европейской конвенции о правах человека. Соответственно, делает вывод суд, ЕСПЧ обладает юрисдикцией для рассмотрения данных исков.
- Россия была исключена из Совета Европы 16 марта 2022 года в связи с полномасштабным военным вторжением в Украину. В ответ Москва решила не исполнять решения ЕСПЧ, вынесенные после этой даты. Соответствующий закон был подписан российским президентом Владимиром Путиным 11 июня.
- На акциях в поддержку Алексея Навального 23-го января 2021-го года по всей России были задержаны свыше трёх с половиной тысяч человек, из них в Москве в отделения были доставлены свыше 1400. Независимые наблюдатели назвали митинги самыми массовыми на тот момент в России за последние несколько лет. Выступления прошли примерно в 110 города. в них участвовали как минимум 250 тысяч человек. Профсоюз журналистов и работников СМИ, а также проект "ОВД-Инфо" выявили, по меньше мере, 50 случаев воспрепятствования профессиональной деятельности. Задержания журналистов произошли как минимум в 17 городах, включая Москву и Санкт-Петербург. Отмечалось, что все задержанные и пострадавшие от действий полиции журналисты были в спецжилетах или нарукавниках с надписью "Пресса", у всех были с собой удостоверения.
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