ЕСПЧ: русскоязычных в частных школах Латвии не дискриминируют

Европейский суд по правам человека признал не дискриминирующей права русскоязычного меньшинства Латвии увеличение доли преподавания в частных школах страны на латышском языке.

16 ноября ЕСПЧ вынес решение по иску "Джибути и другие против Латвии". Один из авторов этого обращения в суд в Страсбурге юрист Тенгиз Джибути.

Заявление в суд в 2020 году подали пять граждан Латвии, родившихся с 1970 по 2010 год. Это родители и дети, которые идентифицируют себя русскоязычным меньшинством и считают несправедливым введенное в 2018 году резкое увеличение доли латышского и сужение доли русского языка в процессе обучения в частных школах, отмечает Delfi.Латвия.

В своем иске заявители ссылались на нарушения трёх статей Европейской конвенции по правам человека - о праве на уважение частной и семейной жизни, о праве на образование и о запрете дискриминации. В итоге ЕСПЧ единогласно постановил, что нарушений не было.

Суд также напомнил о схожем решении, вынесенном в сентябре 2023 года по делу "Валиуллина и другие" против Латвии. Оно касалось изменений в законодательство в 2018 году по государственным школам.

В марте 2018 года были приняты поправки к Закону об образовании и Закону об общем образовании. В соответствии с этими положениями, доля дисциплин, преподаваемых в государственных и частных школах на латышском языке, увеличилась, с определенными исключениями, предусмотренными для школ, где языком обучения является другой язык Европейского Союза или другой язык в соответствии с международными соглашениями, отмечает "Европейская правда".

Целью реформы власти назвали увеличение использования латышского языка в обществе, укрепление его позиций и расширение возможностей для интеграции в общество.