Премьер-министр Эстонии Кристьен Михал заявил, что его страна инициирует консультации по статье 4 Североатлантического договора после того, как три российских истребителя МиГ-31 нарушили эстонское воздушное пространство. По его словам, российские самолёты залетели примерно на 5 морских миль вглубь территории НАТО и были перехвачены истребителями F-35 ВВС Италии, находящимися на базе Эмари в рамках миссии Baltic Air Policing.

Эстония охарактеризовала инцидент как беспрецедентно дерзкий и преднамеренный. Министр иностранных дел страны Маргус Цахкна подчеркнул, что это уже четвёртое нарушение воздушного пространства Эстонии в этом году, и Таллин будет добиваться усиления противовоздушной обороны с помощью союзников. НАТО подтвердило перехват российских самолётов и назвало действия Москвы безрассудными. Представитель альянса отметил готовность защищать воздушное пространство всех стран-членов НАТО и подчеркнул, что инцидент стал очередным примером провокационного поведения России.

Москва отвергла обвинения, заявив, что полёт трёх МиГ-31 проходил над нейтральными водами Балтийского моря по маршруту из северо-западной России в Калининград. Министерство обороны РФ утверждает, что границы других государств не нарушались и полёт соответствовал международным правилам.

Эстонские власти уточнили, что самолёты летели без планов полёта, с выключенными транспондерами и не поддерживали связь с диспетчерскими службами, что делает маловероятным их случайное, а не намеренное проникновение в эстонское воздушное пространство . Временный поверенный в делах России в Эстонии вызван в министерство иностранных дел Эстонии для вручения ноты протеста.

Европейские политики расценили инцидент как намеренную провокацию. Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что это "не было случайностью", а литовский министр обороны Довиле Сакалинене призвала срочно разместить дополнительные средства ПВО на восточном фланге НАТО.

Украина выразила солидарность с Эстонией и осудила действия России как направленные на дестабилизацию. Президент Владимир Зеленский подчеркнул необходимость решительных ответных мер как со стороны всего союза НАТО, так и отдельных стран-участниц.

Эксперты считают, что Россия проверяет готовность НАТО к реагированию на угрозы безопасности. На прошлой неделе десятки российских беспилотников нарушили воздушное пространство Польши, а несколько дней назад завершились совместные российско-белорусские учения, включавшие репетицию применения ядерного оружия. Польша назвала эти учения "агрессивными" и полностью закрыла свою границу с Беларусью, остановив даже грузовые перевозки.