"Путин удваивает ставки". Попытается ли Россия напасть на страны Балтии

Владимир Путин может попытаться захватить страны Балтии, чтобы улучшить свои переговорные позиции с США: открыть второй фронт Россия гипотетически способна уже в начале следующего года. С таким мнением выступили независимые израильские военные аналитики. Министр обороны Германии Борис Писториус и вовсе говорит, что некоторые его коллеги считают прошедшее лето "последним мирным летом в Европе". Под угрозой, считают они, в первую очередь Сувалкский коридор – узкую полоску земли между Калининградской областью и Беларусью.

"Ограниченная операция с какими-то быстрыми результатами, чтобы поставить НАТО вот в такое, я извиняюсь, неудобное положение, а потом торговаться с ним об условиях мира в Украине, имея вот такое вот преимущество. Кусок захваченной территории НАТО, например. Те же Сувалки. Параллельно можно решить проблему снабжения Калининграда по земле", – говорит военный аналитик Сергей Ауслендер.

Этот участок на границе Литвы и Польши часто называют "ахиллесовой пятой" западных альянсов, а издание Politico несколько лет назад писало, что это "самое опасное место на планете". При этом страны НАТО уделяют повышенное внимание безопасности этой территории, здесь регулярно проводятся учения, однако военный эксперт Григорий Тамар полагает, что этого недостаточно.

Трудно представить, что войска НАТО пойдут на какой-то героический прорыв

"В странах Балтии на сегодняшний день есть группировка НАТО численностью порядка 10 тысяч человек. Нельзя говорить, что это вообще ничего, но она, безусловно, не может противодействовать широкомасштабному вторжению. Если мы говорим про спецоперацию, эти базы будут блокироваться. При таком развитии событий мне очень трудно себе представить, что войска НАТО пойдут на какой-то героический прорыв для того, чтобы там кого-то защищать. В лучшем случае они будут защищать сами себя".

Аналитики допускают, что Кремль перед нападением может разыграть так называемую карту защиты русскоязычного населения. Сегодня в Литве, Латвии и Эстонии проживают более 850 тысяч русских. Львиная доля – как раз в тех регионах, которые граничат с Россией и Беларусью.

Повод для вторжения не находят, повод для вторжения создают

"Сначала мы быстренько организовываем кампанию о том, что русских притесняют в Эстонии. После чего организовываем от какой-нибудь ассоциации русских в Эстонии – к примеру – письмо о том, что надо нас защитить, после чего появляется повод для вторжения. Повод для вторжения сейчас не находят, повод для вторжения сейчас создают", говорит Сергей Ауслендер.

Литовский военный эксперт, майор запаса Дарюс Антанайтис считает, что в текущих условиях начать еще одну войну России было бы очень сложно, поскольку Балтийское море после вступления в Альянс Швеции и Финляндии фактически стало "озером НАТО". "Чтобы подойти к литовским берегам, они не будут использовать военно-морские силы в Калининграде, они используют Балтийский флот. Им нужно выйти из Санкт-Петербурга. А чтобы из него выйти, нужно гарантировать себе безопасный проход через Финский залив, где с одной стороны находится Финляндия, а на другой – Эстония. Это означает, что войну придется начинать там. Чтобы заблокировать нас на Балтике, нужно было бы занять остров Готланд".

Бывший замкомандующего силами НАТО в Европе генерал Ричард Ширефф считает, что Россия способна начать полномасштабную войну в Балтии уже в 2027 году. Об этом же сказано и в докладе Датской разведки.

Тем не менее экс-глава Минобороны Литвы Лауринас Кащюнас не согласен с такой оценкой.

Вести две войны одновременны россияне сейчас не смогли бы

"Я бы не спешил с 2027 годом. В том смысле, что это будет зависеть от того, как закончится война в Украине, как все сложится, сколько еще украинцы будут сражаться, будет ли перемирие, предусматривает ли оно снятие санкций или нет. Множество факторов, которые нельзя прогнозировать. Предположения пока такие – вести две войны одновременны россияне сейчас не смогли бы. Факт. Они не могут открыть второй фронт".

Российский аналитик и блогер Дмитрий Чернышев полагает, что такой сценарий все же исключать нельзя: "Путин не так боится войны – военная экономика уже работает на полную мощность, – как он боится мира, когда вся построенная пирамида рухнет, с фронта вернутся сотни тысяч солдат с оружием, а оправдывать репрессии будет нечем. В Совете безопасности РФуверены, что эстонцы, литовцы и латыши сопротивляться не будут так, как украинцы. Путин всегда действует одинаково – в сложной ситуации он удваивает ставки, чтобы было, чем торговаться".

"Маловероятно, что россияне нападут, поскольку они сильно увязли в Украине и, скорее всего, все силы, которые они способны собрать, бросают туда, чтобы залатать свои дыры", – добавляет Раймундас Вайкшнорас, командующий Вооруженными силами Литвы.

Союзники по НАТО последовательно убеждают страны Балтии, что в случае нападения со стороны неприятеля Литве, Латвии и Эстонии обязательно придут на помощь. Силы Альянса, согласно новым планам, готовы не только отвоевывать, но защищать балтийцев с первой минуты возможной атаки.

Политический аналитик Иван Преображенский считает, что не до конца ясно, как будет действовать принцип коллективной обороны.

Россия видит, что у нее все больше шансов проверить НАТО на прочность

"Я не думаю, что Россия всерьез пока продолжает воспринимать пятую статью. Наоборот, она видит, что у нее все больше и больше шансов попытаться проверить НАТО на прочность именно при помощи гибридных угроз, не вводя войска, не атакуя никого, не убивая, а создавая ситуацию очень жесткого давления, которое ставит под вопрос суверенитет, но теоретически его напрямую не нарушает", – считает политолог.

С другой стороны, бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг незавно заявил в интервью Радио Свобода, что Североатлантический союз не на словах, а на деле показывает, что безопасность балтийских союзников ему очень важна:

"Одно из самых важных решений, которое мы приняли, было в 2016 году – после незаконной аннексии Крыма. Впервые в истории НАТО были развернуты боевые подразделения – многонациональные силы НАТО – во всех странах Балтии и в Польше. Это посылает очень четкий сигнал, что НАТО в полном составе уже присутствует там. Мы также повысили готовность наших сил, их способность быстро перемещаться, усиливать позиции, а также разработали полный набор новых военных планов. Все это посылает очень ясный сигнал России: нападение на одного союзника вызовет ответ всего Альянса".