Эвану Гершковичу удалось впервые встретиться со своми адвокатами

Журналист The Wall Street Journal американец Эван Гершкович, арестованный в России по обвинению в шпионаже, 4 апреля впервые встретился со своими адвокатами.

Об этом во вторник сообщила главный редактор газеты Эмма Такер в письме, которое было направлено сотрудникам издания.

Такер пишет, что со здоровьем у Гершковича всё хорошо, и он благодарен за многочисленные слова поддержки со всего мира. Копия письма оказалась в распоряжении агентства Reuters. В тексте письма также говорится, что семья Эвана "с облегчением узнала, что контакт с ним наконец появился". Такер добавляет, что встреча с адвокатами её воодушевила.

В четверг на прошлой неделе суд в Москве арестовал Эвана Гершковича на два месяца - до 29 мая. Ранее он был задержан в Екатеринбурге. Российское следствие утверждает, что Гершкович собирал по заказу США секретные сведения об одном из предприятий военно-промышленного комплекса. Подробности обвинения не приводятся. По предъявленному обвинению ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Глава Совета нацбезопасности США Джон Кирби подчёркивал, что американские власти прилагают все усилия для освобождения корреспондента The Wall Street Journal с того момента, как стало известно о его задержании. При этом отмечалось, что консульского доступа у сотрудников посольства США в России к Гершковичу до сих пор нет. МИД России утверждал, что доступ американских дипломатов к арестованному журналисту обеспечен.

В понедельник назначенный российским государством адвокат в деле Эвана Гершковича рассказал, что посетил его в московском СИЗО "Лефортово".

Это первый подобный случай с американским журналистом в России с 1986 года (тогда речь шла ещё о СССР). The Wall Street Journal и руководство США категорически отвергают обвинения и заявляют о невиновности журналиста, призывая к его немедленному освобождению.