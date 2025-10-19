Ссылки для упрощенного доступа

Евросоюз потребует разрешения досматривать суда от стран, регистрирующих российские танкеры

Евросоюз планирует договориться о предварительном разрешении на досмотр судов от стран, регистрирующих танкеры российского теневого флота. Это — одна из мер, которую ЕС хочет применить для усложнения логистики российской нефтеторговли. Об этом пишет журнал Politico.

Издание получило служебную записку Европейской внешнеполитической службы, подготовленную к заседанию Совета министров иностранных дел ЕС, которое состоится в понедельник. В тексте обсуждаются меры, которые союз намерен принять против теневого флота.

Среди этих мер — требование предварительного согласия на досмотр судов и дерегистрации судов, попавших под европейские санкции. ЕС хочет вести переговоры со странами, регистрирующими такие суда, от своего имени, заручившись поддержкой государств-членов союза.

Предварительное согласие на досмотр позволит военным и пограничникам стран ЕС высаживаться на суда теневого флота, проверять их документы и задерживать или арестовывать в случае обнаруженных нарушений. Отказ в регистрации ограничит возможности танкеров на получение любых услуг и фактически запретит их эксплуатацию.

В документе отмечается, что согласие на удаление подсанкционных судов из реестра уже дала Панама. Кроме того, государство добровольно решило не регистрировать старые танкеры — многие из них используются в российском теневом флоте.

