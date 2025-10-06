Дания усилит проверки танкеров для борьбы с теневым флотом

Дания усилит экологические проверки проходящих через её воды танкеров. Это делается в связи с активностью российского теневого флота. Об этом сообщило в понедельник правительство страны.

"Мы должны положить конец путинской военной машине. Это касается и российского теневого флота. Мы используем все средства. Благодаря нашим проверкам безопасности мы знаем, что среди этих судов есть старые и изношенные. Именно поэтому наши власти сейчас усиливают контроль, чтобы обеспечить безопасность Дании и датских вод", — заявил министр промышленности и торговли страны Мортен Бёдсков.

Отмечается, что в проект государственного бюджета на следующий год заложено увеличенное финансирование Датской морской администрации, которая занимается такими проверками. Кроме того, до конца года на мосту через пролив Большой Бельт будут размещаться специальные датчики, измеряющие уровень серы в судовом топливе проходящих под ним судов. Это позволит определить, соответствует ли топливо экологическими нормам.

В феврале Датская морская администрация уже сообщала, что усилило проверки старых судов. Ни одного танкера после этого страна не задержала.

На прошлой неделе издание EU Observer сообщило, что Евросоюз готовится к задержанию нефтяных танкеров, не имеющих государственной регистрации ни в одной из стран. В публикации утверждается, что такими оказались 16 ходивших в Россию танкеров из 120, попавших под санкции в последнем санкционном пакете.

Теневым флотом западные страны называют танкеры, продолжающие поставки российской нефти и нефтепродуктов без оглядки на введённые странами Запада санкции. Технически такие суда не нарушают санкционные ограничения, однако их вносят в санкционные списки. Это объясняется тем, что нефтяные поставки пополняют российский бюджет во время российского вторжения в Украину.