ФАС оштрафует Google из-за "непредсказуемых" блокировок

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала корпорацию Google виновной в злоупотреблении доминирующим положением YouTube на рынке видеосервисов. На корпорацию будет наложен штраф, размер которого определят позже.

Ведомство уточнило, что компания нарушила Закон о защите конкуренции.

По мнению ФАС, правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращения контента пользователей на YouTube, непрозрачные, необъективные и непредсказуемые. Все это приводит к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и ограничивает конкуренцию на смежных рынках, говорится в заявлении на сайте службы.

Дело в отношении Google о нарушении антимонопольного законодательства было возбуждено ФАС в апреле прошлого года после жалобы регионального общественного центра интернет-технологий.

За отказ от удаления запрещённой в России информации Google, а также соцсети Facebook и Twitter неоднократно штрафовал Роскомнадзор.

В декабре 2021 года Google и Facebook стали первыми компаниями, которым в России назначили оборотные штрафы за отказ удалить информацию.

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