Сервис Spotify выполнил в России требования "закона о приземлении"

Компания Spotify, представляющая услуги стримингового сервиса, открыла в России представительство по так называемому закону о приземлении. Об этом сообщил Роскомнадзор.

Согласно "закону о приземлении", с 1 января этого года зарубежные IT-компании с суточной аудиторией более чем 500 тысяч пользователей должны открыть в России юрлицо, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на своих ресурсах форму обратной связи. Нарушителям грозят ограничения вплоть до блокировки ресурса в России.

Первой компанией, выполнившей все требования "закона о приземлении" стала корпорация Apple.

Помимо Apple и Spotify исполнить закон должны 11 корпораций, среди которых Google, Meta, Twitter, Telegram, TikTok. Некоторые из них уже разместили личный кабинет на сайте Роскомнадзора и опубликовали на своих порталах форму обратной связи.

О том, будут ли корпорации выполнять требования целиком, пока неизвестно.

Spotify зарегистрирована в Швеции в 2006 году. Компания представляет услуги стримингового сервиса, позволяющего легально слушать композиции, подкасты, аудиокниги, не загружая их на устройства пользователя. До 2018 года сервис был убыточным и существовал за счёт инвесторов. Сейчас на Spotify приходится больше 30 процентов мирового аудиостриминга. В России Spotify запущен в июле 2020 года.

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