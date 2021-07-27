РИА ФАН попросило признать Bellingcat нежелательной организацией

РИА ФАН направило обращение в Генеральную прокуратуру с просьбой признать Bellingcat нежелательной организацией, сообщается на сайте агентства.

В публикации РИА ФАН называет расследовательский проект Bellingcat "одним из главных рупоров антироссийской пропаганды" и заявляет, что расследования проекта "направлены на дискредитацию России в информационном пространстве". Авторы статьи утверждают, что расследования Bellingcat "зачастую используются Западом в качестве основания для введения очередных санкций в отношении России". Также в публикации РИА ФАН говорится, что Bellingcat получает финансовую поддержку со стороны "Национального фонда в поддержку демократии" (признан нежелательной организацией в России).

Bellingcat совместно с The Insider (признан иностранным агентом), CNN и ФБК (признан в России экстремистской организацией и иностранным агентом) расследовали отравление оппозиционного политика Алексея Навального. Они рассказали о существовании "команды отравителей ФСБ": по утверждению расследователей, сотрудники ФСБ также связаны с отравлением оппозиционера Владимира Кара-Мурзы-младшего и писателя Дмитрия Быкова.

РИА ФАН, по данным СМИ, принадлежит петербургскому бизнесмену и "повару Путина" Евгению Пригожину. В 2018 году Минфин США внес бизнесмена и РИА ФАН в санкционный список, обвинив их в попытке вмешательства в американские выборы. Пригожин обвинения отвергает.

26 июля РИА ФАН заявило о намерении направить заявление в правоохранительные органы с просьбой рассмотреть включение правозащитной организации "ОВД-Инфо" в реестр иностранных агентов.

23 июля Министерство юстиции России включило в перечень "СМИ – иностранных агентов" издание The Insider, журналистов "Проекта" Михаила Рубина и Софью Гройсман, главного редактора самарского интернет-журнала "Другой город" Юлию Апухтину, журналистов "Открытых медиа" Илью Рождественского и Алексея Постернака.

15 июля деятельность издателя "Проекта", американской компании Project Media, Inc., была признана нежелательной в России. В Генпрокуратуре РФ сообщили, что деятельность издания "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности" страны.

Также 15 июля в реестр "СМИ-иноагентов" были включены журналисты "Проекта" Роман Баданин, Петр Маняхин, Ольга Чуракова, Мария Железнова, Юлия Лукьянова, а также журналисты издания "Открытые медиа" Юлия Ярош и Максим Гликин и журналистка Русской службы Радио Свобода Елизавета Маетная.

23 апреля в реестр "СМИ-иноагентов" попало издание "Медуза". Это произошло после того, как бывший член ОНК Москвы Александр Ионов сообщил об иностранном финансировании находящейся в Риге редакции. 22 июля стало известно о том, что Ионов направил в Генпрокуратуру жалобу на проект "Важные истории" и потребовал признать иноагентом как редакцию, так и ее руководителя Романа Анина. Вскоре Ионов направил в московскую прокуратуру жалобу на "Важные истории", в которой попросил признать издание нежелательной организацией.