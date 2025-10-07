Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

ФБК сообщил об аресте недвижимости главы "Вертолётов России" в Испании

Слушать
2 мин.
Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Фонд борьбы с коррупцией сообщил об аресте испанской недвижимости главы "Вертолётов России" Николая Колесова. Фрагмент кадастровой выписки опубликовала во вторник глава отдела расследований фонда Мария Певчих.

В документе говорится о предварительном аресте имущества в Испании в рамках законодательства против отмывания денег. Выписка фиксирует, что собственность заблокирована по подозрению в связях с финансовыми преступлениями и подлежит контролю со стороны испанских властей.

О какой именно недвижимости идёт речь в фрагменте выписки не сказано. Певчих разместила рядом с документом фотографию одного из домов, который ФБК связал с несовершеннолетними детьми Колесова.

В начале июня фонд опубликовал расследование о главе "Вертолётов России". Авторы обнаружили у Колесова, его семьи и связанных с ними людей пять вилл в испанской Пальма-де-Майорке, недвижимость в аннексированном Крыму, в ОАЭ, два самолёта и вертолёт. Общую стоимость объектов недвижимости авторы оценили в более чем 11 миллиардов рублей.

В ФБК обвинили Колесова в организации коррупционных схем. В расследовании, в частности, говорится, что фонд планировал направить запрос испанскому правительству.

В июне фонд провёл пикет у здания нижней палаты испанского парламента. "На пикете в Мадриде, и после него меня спрашивали: а как мы узнаем, что в этом есть хоть какой-то толк и смысл? Мы не зря на жаре тут стоим? Вот, теперь точно узнали — есть. Не зря", — отметила Певчих.

  • "Вертолёты России" — дочерний холдинг государственного "Ростеха", объединяющий большинство производителей вертолётов в стране. Группа, в частности, производит военные вертолёты "Ка" и "Ми", и беспилотники, которые используются российской армией на войне в Украине.

Материалы по теме

Путин грозит Европе
Embed
Путин грозит Европе

No media source currently available

0:00 0:20:30 0:00

Путин грозит Европе

Речь президента на "Валдае"


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG