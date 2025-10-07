ФБК сообщил об аресте недвижимости главы "Вертолётов России" в Испании

Фонд борьбы с коррупцией сообщил об аресте испанской недвижимости главы "Вертолётов России" Николая Колесова. Фрагмент кадастровой выписки опубликовала во вторник глава отдела расследований фонда Мария Певчих.

В документе говорится о предварительном аресте имущества в Испании в рамках законодательства против отмывания денег. Выписка фиксирует, что собственность заблокирована по подозрению в связях с финансовыми преступлениями и подлежит контролю со стороны испанских властей.

О какой именно недвижимости идёт речь в фрагменте выписки не сказано. Певчих разместила рядом с документом фотографию одного из домов, который ФБК связал с несовершеннолетними детьми Колесова.

В начале июня фонд опубликовал расследование о главе "Вертолётов России". Авторы обнаружили у Колесова, его семьи и связанных с ними людей пять вилл в испанской Пальма-де-Майорке, недвижимость в аннексированном Крыму, в ОАЭ, два самолёта и вертолёт. Общую стоимость объектов недвижимости авторы оценили в более чем 11 миллиардов рублей.

В ФБК обвинили Колесова в организации коррупционных схем. В расследовании, в частности, говорится, что фонд планировал направить запрос испанскому правительству.

В июне фонд провёл пикет у здания нижней палаты испанского парламента. "На пикете в Мадриде, и после него меня спрашивали: а как мы узнаем, что в этом есть хоть какой-то толк и смысл? Мы не зря на жаре тут стоим? Вот, теперь точно узнали — есть. Не зря", — отметила Певчих.