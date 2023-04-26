ФБР объявило в розыск главу "Креативной дипломатии" Бурлинову

ФБР объявило в розыск россиянку Наталью Бурлинову. Её подозревают в работе на ФСБ России и вербовку граждан США для влияния на общественное мнение, в том числе в преддверии президентских выборов. Сама она считает своё преследование несправедливым и политически мотивированным.

Наталья Бурлинова - доцент МГУ и РГГУ, кандидат политических наук. Некоторое время она работала в дирекции международных программ российского государственного РИА "Новости" и на радиостанции "Говорит Москва". В 2010 году Бурлинова основала неправительственную организацию "Креативная дипломатия", которая получает грантовую поддержку российского правительства.

По версии следствия, Бурлинова без уведомления генерального прокурора вела агентскую деятельность. ФБР утверждает, что она вербовала сотрудников научных и общественных институтов для поездок в Москву на конференции "Креативной дипломатии". Встречи с ними, считают в спецслужбе, предоставляли ФСБ информацию о личных данных "молодых лидеров" США и возможность далее следить за их карьерой и влиять на них. Деятельность Бурлиновой финансировалась ФСБ.

Телеканал RTVI связался с Натальей Бурлиновой. Она заявила, что США пытаются раскрутить "дело Бутиной-2" и назвала своё преследование политически мотивированным. Бурлинова подчеркнула, что в последний раз была в США в 2018 году в рамках академического сотрудничества. Она живёт и работает в России.

"Произошло одномоментное обрушение моего имиджа, моей деловой репутации — я учёный, я занимаюсь публичной дипломатией много лет, и в глазах миллионов людей, тех же американцев, они меня просто превратили в преступницу, им даже доказывать ничего не надо", - сказала Бурлинова. Она обратилась за поддержкой в МИД России.