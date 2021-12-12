FemFest вручил премию в память феминистки Татьяны Никоновой

Первую премию имени блогера Татьяны Никоновой в рамках фестиваля гендерной грамотности Moscow FemFest в номинации "Человек года" получила жительница Оренбургской области Людмила Сакова. Она прошла несколько судебных процессов и дошла до Конституционного суда с требованием признать статью Уголовного кодекса о побоях, противоречащей Конституции.

Сакова живёт в доме вместе со своим родным братом. Он регулярно избивал сестру, но возможности переехать у неё нет. В 2018 году брата за домашнее насилие дважды привлекали к ответственности – сначала к административной, а затем и к уголовной. В конце 2019 года он вновь избил Сакову, но его привлекли лишь у административной ответственности.

Сакова при поддержке Консорциума женских неправительственных объединений обратилась в Конституционный суд. В своём постановлении он отметил, что законодатель не должен был игнорировать предшествующую судимость за побои, так как она говорит о повышенной общественной опасности. Суд также указал на недостаточность административного наказания и на невыполнение государством обязанностей по защите личности.

Суд постановил, что в статью о побоях Уголовного кодекса должны быть внесены изменения. Госдума должна была рассмотреть законопроект о повторных побоях в ноябре, но пока что этого не произошло.

Как сообщили в сообществе "Секспросвет 18+" "Яндекс.Кью", при поддержке которого проводилась премия, выиграть дело в Конституционном суде удалось благодаря совместной работе юристов, правозащитников и других людей. По словам основателя "Яндекс.Кью" Тони Самсоновой, важным было стремление Саковой сохранять человеческое достоинство и помочь самой себе. Это главный результат работы просветителей, сказала Самсонова.

Как сообщила в разговоре с Радио Свобода представитель Консорциума женских неправительственных организаций Софья Русова, члены жюри поняли, насколько сложно добиться изменений в законодательство через Конституционный суд и насколько важный личный вклад человека в борьбе с гендерным насилием.

По данным проекта "Алгоритм света", больше половины российских женщин, убитых с 2011 по 2019 год, были жертвами домашнего насилия. За восемь лет более 12 тысяч женщин из 18,5 тысяч (66 процентов) погибли от рук партнёра или родственника.

FemFest – ежегодный фестиваль о феминизме и первое международное мероприятие по гендерной грамотности на русском языке. Он прошёл в ноябре в Москве. Изначально предполагалось, что премия будет вручена в дни проведения фестиваля, но организаторам пришлось перенести её из-за угроз в свой адрес со стороны радикальных противников феминизма.

Феминистка и автор одного из первых блогов о сексуальном просвещении Татьяна Никонова умерла в мае 2021 года. Она регулярно выступала с публичными лекциями о гендере, проблемам ЛГБТ и домашнем насилии.