Фейл или триумф? Соцсети обсуждают "Оскар" фильму Павла Таланкина

Раз в году, накануне и после вручения "Оскаров", русскоязычная сетевая публика переквалифицируется в кинокритиков, затмевая своими безапелляционными оценками статьи профессионалов этого дела. В 2026-м это явление приобрело поистине космические масштабы: приз американской киноакадемии за лучший документальный фильм получила картина "Господин Никто против Путина", сорежиссером которой стал ее главный герой, школьный учитель Павел Таланкин, запечатлевший процесс милитаризации и индоктринации своих учеников Z-пропагандой после начала полномасштабной войны России против Украины.

Это уже третий раз за последние 4 года, когда "Оскара" получает документалка, связанная с Россией: в 2023 году это был фильм американского режиссера Даниэля Роэра об Алексее Навальном, а в 2024-м – картина Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе".

Фильм "Господин Никто против Путина", снятый учителем Павлом Таланкиным в российской школе в городе Карабаш в Челябинской области, уже вызвал волну споров после своего выхода в прокат. Теперь к обсуждению самого кино добавилось то, как эту своеобразную "победу" России преподнесли государственные российские СМИ.

Некоторые посты сокращены. Мат заменен на звездочки редакцией.

Кирилл Мартынов

Ночью я смотрел случайного блогера из России, который комментировал церемонию Оскара. Блогера, конечно, интересовал мир звезд, судьба Ди Каприо и прочие вещи, о которых еще можно говорить на родине. И когда Таланкин произнес антивоенную речь, в трансляции возникла пауза. "Вот у нас политические речи начались, прямо на русском языке", - сказал блогер с сомнением. Не привлекут ли его теперь за этот эфир, в котором он хотел всего лишь рассказать о западных селебритиз?

Пропагандистское издание Ура.ру опубликовало новость со смелым заголовком "Фильм о президенте Путине получил Оскар", но потом отчего-то удалило ее. В Карабаше сегодня, очевидно, праздник: люди хотят жить в мире, где их земляки получают премии, ездят по планете и рассказывают о жизни наших людей, но государство вместо этого предлагает войну и смерть. Хочется повесить портрет Таланкина на школьную доску почета, но пока нельзя.

Пропаганда вообще несет тяжелые потери от этого "Оскара". Русскую культуру, как видно, не отменили в мире, если она рассказывает про человеческие ценности. В фильме Таланкина нет ненависти к своей стране, но есть горечь от того, что государство делает с людьми. Это точный гуманистический тезис, особенно неприятный для Кремля потому, что ответить на него нечего. Кроме заявлений о том, что Таланкин якобы предатель: потому что он хотел мира для россиян и всех людей.

Пропаганда войны столкнулось с чудиком из Карабаша, внезапно поддержанным глобальной киноиндустрией, и проиграла ему в открытом противостоянии. Одного Таланкина оказалось достаточно, чтобы всем стало немного стыдновато за то, что происходит в российской школе и государстве в целом.

Критики иногда недовольны тем, что в фильме Таланкина нет никакого "Мордора" и "орков", но откуда им там взяться, если трагедия как раз состоит в том, что разобщенная страна не смогла защитить свое право на обычную человеческую жизнь от псевдоисторических фантазий диктатора.

Другие критики, наоборот, недовольны "клюквой". То, что интеллигенция воспринимает как эту ягоду, отчасти объясняется условностями фестивального кино, отчасти связано с тем, что создатели фильма не могут рассказать все об организации съемок из-за того, что люди остались в России. Но главный повод для критики, по-моему, в том, что глубину трагедии случившегося в России за эти годы, хочется изо всех сил отрицать: через теорию малых дел, примеры хороших школ и учителей. Обыденность зла требует, чтобы от него отворачивались, потому что мы находимся с ним в одной повседневной реальности. Пока кто-то гуляет с собакой, государство рутинно строит фашизм из того человеческого материала, который хотел бы для себя другой судьбы.

Я не знаю, как мы с этим справимся, но Оскар Таланкину - это один из актов сопротивления, который заметил весь мир.

Александра Архипова

Документальный фильм "Мистер Никто против Путина" получил Оскара. Говорят, трансляцию в Росиии на этом моменте отрубили (пишут некоторые френды).

Российская пресса справляется как может. Основной принцип - пересказать новость и при этом сфокусировать внимание читателей на чем-то другом.

Вот несколько очень смешных скринов.

"Осторожно, новости" (Собчак) рассказывают в стиле "и вашим и нашим". Главная новость, с их точки зрения, — это то, что фильм рассказывает об изменениях в школьной системе образования после начала СВО.

Ура.ру пересказал сюжет фильма и новость про вручение "Оскара" следующим образом - "фильм про Владимира Путина получил Оскара". Ну эээээ в каком-то смысле да. (потом заголовок, кажется, убрали).

Какие-то каналы в ТГ решили использовать такой заголовок: "Фильм в школьных тайных вызвал скандал".

Ну и наконец, уральские СМИ. У них сильный приступ пассивно-агрессивного патриотизма. Например, ресурс "уралполит" назвал фильм "антироссийским" в первом же абзаце. Но во втором абзаце, захлебываясь от восторга, они сообщают, что фильм челябинца обошел в конкурсе все другие картины. Челябинцы, вперед! ой, простите, антироссийские челябинцы, вперед.

Юлия Дягилева

Сижу в ночи, смотрю трансляцию с Оскара.

Параллельно сравниваю, как освещают в российских медиа.

На номинации "лучший полнометражный документальный фильм" в рутубе отрубили звук.

Оскар за документалку ожидаемо получил фильм "Господин Никто против Путина" и Павел Таланкин со сцены говорил по-русски, граждане этого слышать не должны, понятно, а россиюшку целиком от электричества ещё не отрубили пока, поэтому без звука.

Постояли какие-то люди в смокингах и платьях на сцене - ничего важного, товарищи, слушайте радио Радонеж!

В текстовых трансляциях интернет-сми в реальном времени номинацию про полнометражную документалку просто пропустили.

Короткометражный документальный фильм есть, а потом сразу номинация за саундтрек.

Ну правильно, кто ж своими руками слова "против путина" русским по белому напишет, нынче и за меньшее госизмену шьют с двадцатилетними сроками.

Как и в прошлый раз, когда "Господин Никто" только вышел в прокат и уже получил несколько других фестивальных наград, создателям картины, ее главному герою и киноакадемикам досталось немало по-настоящему злой критики.

Рустем Адагамов

Печально, что "академики" все-таки попались на крючок этой подленькой спекуляции на серьезной теме. Впрочем, "Оскар" в последние годы много раз неприятно удивлял, это просто еще один фейл.

Аркадий Бабченко

Какие же они, нахрен, бессмысленные. Во всем. Полностью. В каждом слове. Каждой клеточкой. Есть страны, где с неба падают ракеты... Какие, бл*дь? Ну, какие же это страны? Где же они? Тайна.

Остановите все войны прямо сейчас. Все хорошее, победи все плохое. Кто должен остановить? К кому ты обращаешься? К Аятолле, что ли, *****? Или к кому. К фее с волшебной палочкой? Добрый дедушка мороз, сделай как-нибудь хорошо всем хорошим людям.

Причем, бессмысленные все. И те, кто говорят, и те, кто аж визжит от восторга от этой невероятной речи и вскакивает в овациях, и те, кто присуждает, и те, кто смотрит, и те, кто рецензии восхищенные пишет.

"Оскар" нивелировал сам себя. Полностью. Теперь, если у фильма есть "Оскар" - это вообще ничего не значит. Это может быть как и шедевр. Так и полная х*йня. Причем, х*йня - с большей вероятностью. …

… Как, ну, вот как можно было дать лучшую документалку этому говну, когда рядом просто настоящий журналистский подвиг, "2000 метров до Андреевки?"

Даже если бы Адам Кадыров всех оскаров собрал - и то было бы целостнее. Он хотя бы органичный, что в плане мозгов, что в плане морали.

Alexander Agapov

О, я понял, что такое "Господин Никто против Путина". Есть, кажется, такой жанр в Инстаграме — блогеры снимают ролики про свою жизнь, как бы достоверные, но на самом деле очевидно постановочные. Ну типа девушка опоздала на самолет и рассказывает, как так вышло: вот она стоит в растерянности в аэропорту, вот она плачет в отчаянии, держа в руках паспорт и так далее.

Все это обычно очень наивно, плохо сыграно, но людей цепляет именно вот эта квазидостоверность, потому что она закрывает какие-то больные точки. И Таланкин делает то же самое: вот он в начале фильма заходит в школьный туалет (видимо, для конспирации), говорит по телефону, неумело, явно на камеру, так, как люди на самом деле не говорят, ругается матом. Вот он стоит одиноким героем посреди ледяной пустыни, снега и ветра. Я не знаю, наверное, это важный тренд, важное культурное явление — подобные ролики в Инстаграме. Но давать, по сути, нарезке постановочных рилзов, такому как бы "документальному порно", Оскар в категории "документальный фильм" — это не просто позорище, это какой-то радикальный пересмотр самой идеи документальности.

Михаил Козырев

Я посмотрел фильм и осталось ощущение "фальшака", в основном от интонации автора (я озвучку всегда воспринимаю более придирчиво, чем картинку). Но задавая себе вопрос "хорошо ли, что мир это увидит, пусть даже в таком "натянутом" и "притянутом" виде?", я отвечаю - "хорошо!"

Александр Уржанов

Фильм "Господин Никто против Путина" предсказуемо получил Оскар. О самом фильме, этических дилеммах его создателей и том, как они эти дилеммы решили, написано много (например, разошедшийся пост Ильи Бера, оставлю ссылку в комментах). Но есть один аспект, о котором никто не писал, а меня он с каждым годом злит всё больше.

Абсолютно все большие фестивали и премии на глазах приняли одну логику отбора: документальный блокбастер подразумевает одноразовое использование автора (или главного героя, поданного как (со-)автора). Мама бросила меня в детстве и теперь я её нашёл — подходит. Дедушка умирает от деменции, а я его снимаю до последнего вздоха — хорошо. Еду в тюрьму умирать — отлично. Снимаю детей в школе, чтобы никогда не вернуться назад, — несите Оскар. Такой черри-пикинг человеческой беды.

И, конечно, из такого получается рвущее душу кино. Но нередко и плохое, особенно если это дебютные фильмы, где у автора нет опыта и права на самостоятельные решения. Продюсер сделает на свой вкус, продюсер уже знает формулу. Вы возразите, это нормально для первого фильма. Конечно! Но логика такая, что второго фильма быть не должно. Не будет второго дедушки, второго преодоления моря на резиновой лодке, второй жизни, в конце концов. Потому что фильм, где на экране человек идёт all in, щекочет нервы публике в мягких красных креслах, и меньшее им уже скучно. И если маловато риска, надо добавить — отсюда в сегодняшнем фильме-триумфаторе кринж-эпизоды типа "заклеивания окон в поддержку украинцев".

За пределами этой системы остаются такие не нужные сегодня вещи, как опыт, перспектива и видение режиссёра. Поэтому второй ряд фестивального кино и самих фестивалей и гораздо интереснее, и гораздо разнообразнее первого. А на стримингах вы менее перчёное кино никогда не увидите — в том числе совершенно зрительское, не заумный арт-хаус. Так как логика дистрибьюторов та же — большие фестивали это неотъемлемая часть их бизнеса.

Поэтому вместе с поздравлениями я больше всего желаю Павлу Таланкину снять второй фильм. (Если это, конечно, входит в его планы).

И все же, несмотря на упреки самого разного рода, "Оскар" Таланкину и его коллегам – как и приз фильму о Навальном три года назад – стал для многих лучиком света в царстве беспросветной тьмы. А для других – новым знаком того, что улучшения ситуации ждать неоткуда.

Юлия Галямина

Этот фильм работает на 3-ю мировую войну. Потому что связывает агрессивность России не с Путиным, а с поколениями с промытыми мозгами, которые останутся после Путина. И это лишает смысла идею увидеть в будущей постпутинской России партнера.

Отсюда легко делается вывод об экзистенциальной вражде России и Запада. Это тот же самый месседж, который мы можем услышать и с путинских телеэкранов. О необходимости вооружаться. О необходимости усиления военных блоков. О неизбежности войны.

Ведь если на стене повесят новые ружья, то они непременно будут стрелять. И прошедшая недавно Мюнхенская конференция это ярко показала. В ней не было ни одного видения будущего, кроме видения войны.

Но в том-то и дело, что люди не хотят воевать. Ни в России, ни в Европе. Они хотят жить и радоваться жизни. И никакая пропаганда этого не изменит.

Да, в России гонят людей воевать. Но делать это становится все труднее, и делается это только деньгами или угрозами, через бесправие, нищету и безысходность. И если бесправие, нищету и безысходность убрать — то и войны не будет.

И об этом и стоило бы говорить. О том, как помочь россиянам построить другое будущее. О том, что они нормальные люди в ненормальных условиях. И что если дать шанс, то все изменится.

Но не говорят. Ни тут, ни там. Элиты всех стран делают все, чтобы 21 век повторил век 20. И в ход идет любое пропагандистское оружие. Чем этот фильм, на мой взгляд, и является.

Алина Витухновская

"Господин Никто" - гениальное кино с феноменальным результатом (Оскар). Сделанная как бы на коленке исповедь от человека, не вставшего на колени.

Yuliy Vladimirov

Оскар за лучший документальный фильм присуждён фильму "Мистер Никто против Путина". А как самые разные новоявленные специалисты по этике в чем только его не обвиняли. Разрешения он не брал у детей при съемках в фашистском государстве! И не объяснял им, что все эти пионерские (зачеркнуто) фашистские линейки и чествования героев СВО он снимал хоть и по заказу администрации, но совсем для других целей.

Там самый настоящий фашизм, а вы хотите применять этические правила цивилизованных стран

Как сказал бы Каспаров (и не раз уже говорил): "Алло! Война идет!". Там самый настоящий фашизм, а вы хотите применять этические правила цивилизованных стран, козлы ученые.

И отдельно - две блестящие речи: американского продюсера и самого Таланкина.

Вячеслав Ширяев

Теперь уже можно написать, когда "Оскар" достался-таки документальному фильму "Мистер Никто против Путина": при всей спорности художественных приемов картина борется с кремлёвским влиянием в мире гораздо успешнее, чем все уехавшие вместе взятые. Оттого и хейт в "тусовке".

Савва Раводин

Как вы там, критики?

У меня у самого к Павлу Таланкину хватает вопросов. И, надеюсь, я их когда-нибудь задам. Но то, что писали о нём некоторые уехавшие "знатоки документального кино", было уже не критикой. Это больше напоминало травлю — шумную, высокомерную и довольно далёкую от реальности.

А реальность в итоге оказалась довольно простой и упрямой.

Пока критики писали длинные посты и объясняли, почему "так нельзя", Павел Таланкин взял и получил "Оскар". Браво!

Андрей Лошак

Офигеть, Паша - первый лауреат Оскара, с которым я знаком. Невероятная история и с фильмом, и с ним лично. В русскоязычной блогосфере у “Mr. Nobody” огромное количество злопыхателей, которые на разные лады обесценивают роль Павла в этом фильме - больше хейта огребла наверное только "Анора". В защиту Павла скажу (хотя нафига оскароносцу моя защита?): "Mr. Nobody" - это не только история про пропаганду войны среди детей. Это ещё и история о том, как важен выбор, который делает человек в каждый момент своей жизни. Тысячи таких же, как Павел, педагогов-организаторов по всей России регулярно отправляют видеоотчеты о промывке детских мозгов куда-то наверх, но им и в голову не приходит критически осмыслить происходящее, превратив это в документ эпохи. А Павел не захотел быть винтиком системы, нашел в себе смелость выйти из строя и совершить ПОСТУПОК. В конце концов, это история про то, как сохранить достоинство в авторитарном режиме, не позволить ему подчинить тебя, унизить и одержать над твоим свободным духом победу. Неслучайно именно эта идея (а не ужасы пропаганды) вынесена в название фильма: Мистер Никто против Путина. Любой рядовой гражданин может при желании организовать свой личный протест против системы. Павел сделал это, подав пример, что и оценила киноакадемия по достоинству. Мои заслуженные поздравления победителю!

Виктор Матизен

Как я и надеялся, "Mr Nobody" получил "Оскар" как лучший док. Не могу сказать, что остался в восторге от просмотра, но, как бывший школьный учитель, констатирую, что режиссер выжал из материала практически всё возможное в не зависящих от него условиях съемки. То есть, достоверно показал усиленную индоктринацию воспитантов, которую я наблюдал, будучи учеником, студентом и преподавателем, сначала после принятия "хрущёвской" программы построения коммунизма в отдельно взятой за одно место стране, потом во времена шестидневной арабо-израильской войны и далее чешской весны, вместе с советскими войсками перешедшей в черную осень, затем при очередной антирелигиозной кампании в конце 70-х и вторжении в Афганистан. Причём показал так, что никого не подставил, хотя мог бы это сделать, украдкой запечатлев, например, один из крамольных разговорчиков, наверняка имевших место даже в послушной карабашской школе, представленной в его фильме.

И, с другой стороны, дал отличный документальный портрет типового российского учителя-фальсификатора истории, на который не решились в своё время создатели классической советской картины "Доживем до понедельника" со Штирлицем, пардон. Тихоновым в главной роли. Вполне понимаю забугорных зрителей и киноэкспертов, до сих пор не имевших инсайдерской информации о том, что такое государственная российская школа 20 и 21 веков, главной целью которой является выведение породы верноподданных. Словом, спасибо Таланкину, его американскому соратнику Боренштейну и оскаровским академикам.

Александр Баунов

Я прямо искренне поздравляю Павла Таланкина с документальным "Оскаром". Я как раз из тех, кому фильм сразу понравился, видимо потому, что я как раз учился в провинциальной, но приличной (ровно как у Павла) школе во времена самой большой перед нынешней несвободы и самой дикой пропаганды Андроповых Черненок (не факт, что даже нынешняя хуже).

И автоматически, не задумываясь встав на место не творца, а героев, сразу понял, что как это было бы круто. То есть я точно очень хотел бы тогда в школе быть героем фильма, который показали бы во Франции или в Америке, и был бы совершенно равнодушен к вопросу, подпишут ли разрешение мои родители (тем более, что тогда их вообще не спрашивали, да и сейчас не особо).

В малособытийной оптике регионального школьника — то есть именно что героя, а тут еще даже не Ярославля, а действительно неизвестного никому города, сняться в фильме, который покажут в большом мире, и еще и выиграть вместе с ним "Оскар" — это прожить жизнь не зря. Причем сразу, в самом ее начале. Для многих, между прочим, это останется среди важнейших событий их жизни, даже если не самым важным. А может быть и самым. А сейчас для детей это точно оно.

Понимая, какой ад сейчас начнется по поводу Павла в государственной пропаганде, можно немного уменьшить по его поводу внутренний домашний адок.

Андрей Волна

Этот фильм точно, что не для украинцев сделан. Каждый российский дрон, каждая выпущенная русскими ракета, каждая смерть уже рассказали украинцам о россиянах больше, нежели любое кино.

И украинцы имеют полное право не делить россиян на "хороших" и плохих. Так как плохих достаточно для того, чтобы вести эту войну уже пятый год. А "хороших" настолько мало, что даже на пятый год они (мы) не могут эту войну остановить.

Есть отдельные исключения (добровольцы и им, и ВСУ помогающие), но нас (их) мало.

Этот фильм точно, что не для россиян в массе своей. С информационной точки зрения не для русских сделан. А вот с художественной, со смысловой точек зрения - это для нас, в том числе. Или прежде всего?

Я увидел то, что знал уже, увидел в этом фильме то, как рождается буквально исподволь фашизм, рождается из маленьких ручейков лжи, подлости, бессилия, глупости, зарождается почти невидимо и постепенно, набирает силу ото дня ко дню, от школьного урока к уроку, набирает силу, чтобы превратиться в итоге в бурлящий поток крови, ураган ненависти и вихрь смертей.

Фильм об этом как раз.

О зарождении и становлении фашизма.

Так что это не столько об информации. Кино это о процессе.

В информационном же плане этот документальный фильм не скажет ничего особо нового тем, что внутри страны.

Они или знают, а часто не только знают, но и пытаются спрятать от этого детей и внуков.

Или сами индоктринируют, или учительствуют, стараясь увернуться от этого всего, или, что тоже нередко, стараются просто ничего не замечать.

Кино ничего особо нового не скажет в информационном плане и тем россиянам, что уехали из страны.

И так все всё знают. И чаще всего ругают современную школьную российскую действительность. Но иногда и хвалят. "А что, тут, в Европе (Америке, Израиле и далее по списку) нет пропаганды?".

Фильм часто критикуем.

Уж больно он беспощаден в кажущейся своей мягкости.

Фильм именно что беспощадно вскрывает вот этот вот процесс, - процесс фашизации. Через индоктринацию.

А это не хочется видеть. Не хочется осознавать.

Don’t look up!

Фильм нравится западному (в политическом смысле) зрителю. И даже имеет коммерческий успех, что далеко не всегда является типичным для документального именно кино. Почему нравится? Самое простое объяснение, – фильм позволяет заглянуть за "школьные кулисы" этой далёкой, непрерывно воюющей и так и не ставшей демократической и открытой страны.

Позволяет посмотреть на то, что там делают с детьми. Позволяет посмотреть и на того, кто это зло творит с детьми, с подростками. Некоторые даже видят в этом фильме аллюзию к ныне часто критикуемому Стэнфордскому эксперименту.

Я не думаю, что каждый зритель осознает этот фильм так же, как и я.

Но для меня этот фильм о становлении фашизма. О взращивании фашистов. Взращивании через расчеловечивание.

Разные люди видят это кино по-разному, что естественно. Но фильм явно "цепляет". Явно заставляет задуматься. Отсюда и споры во многом.

А фильм важен. Важен для любой аудитории.

Важен для тех на западе, для кого украинская война – это "не наша война". Посмотрите. Этих детей готовят к войне. Но к войне не с Украиной. К войне с вами. И если Россия не будет остановлена, а потом и выброшена из Украины, эта "не наша война" станет вашей войной. Вашей кровью. Кровью ваших детей и внуков. Станет не только украинским страшным горем, но и вашим горем.

Фильм важен. Важен и для российской аудитории. Важен для тех, кто смог увезти оттуда своих детей. Дабы еще раз удостовериться в правильности принятого решения. Важен и тем, кто думает еще – вывозить детей или нет. Если есть такая возможность – вывозить.

Важен и для тех, кто мечтает вернуться в Россию. При появлении "окна возможностей". Важен для понимания того, что проблема не решается заменой путина на условного мишустина. Или даже на безусловного Надеждина. Фамилию любую можно поставить.

Ведь проблема не только в том, что придется столкнуться с так называемыми "ветеранами СВО". Они хотя бы посчитаны и даже пронумерованы.

И не в этих учителях дело. Говорили одно, начнут говорить другое. Проблема в том, что придется столкнуться с этими, уже повзрослевшими индоктринированными молодыми людьми.

И когда мои единомышленники говорят о денацификации России, то они (мы) имеют в виду не только и не столько "ветеранов СВО", но и все слои российского населения. Вот этих вот бывших детей имеют в виду в том числе.

С ними-то что делать?

Я не знаю…

Одно понимаю, что без поражения России вообще ничего не получится. Вообще. Ни-че-го.

Много критики. Много споров. Не хочу много говорить о художественных достоинствах или недостатках. Не моё это. Но то, что этот фильм заставляет задуматься – это точно.

А посмотреть рекомендую. Ещё раз рекомендую. Чтобы немного в будущее заглянуть. Хотя бы для этого.