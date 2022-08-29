ФСБ назвала второго подозреваемого в убийстве Дарьи Дугиной

ФСБ назвала второго подозреваемого в убийстве дочери философа Александра Дугина Дарьи. По версии спецслужбы, в организации покушения участвовал гражданин Украины Богдан Цыганенко.

Как сообщила пресс-служба ФСБ, подозреваемый собрал взрывное устройство вместе с предполагаемой исполнительницей покушения Натальей Вовк и обеспечил её поддельными автомобильными номерами и документами. Утверждается, что в Россию он прибыл через Эстонию, а за день до убийства Дугиной покинул страну.

Спецслужба опубликовала кадры с камер наблюдения, на которых, как утверждается, запечатлён Цыганенко. На одном фрагменте он въезжает в страну. На другом, по всей видимости, едет в одной машине с Вовк.

Российская спецслужба также утверждает, что камеры наблюдения зафиксировали, что Вовк следила за Дугиной незадолго до убийства. Цыганенко и Вовк ФСБ называет участниками украинской "диверсионно-террористической группы". Киев отрицает причастность к покушению.