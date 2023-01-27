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Финляндия приостановила рассмотрение заявок на убежище от сбежавших от армии россиян

Иммиграционная служба Финляндии приостановила рассмотрение заявок на убежище от граждан России, уклоняющихся от призыва или мобилизацию в армию. Ведомство собирает информацию, как работает российская призывная система, следует из материала газеты "Хельсингин саномат".

"Важно иметь как можно больше актуальной информации о стране, чтобы принимать решения. Необходимо выяснить, кого затрагивает [военная] кампания, что означает идти на фронт и какие последствия будет иметь отказ от военной службы. Приведёт ли это к наказаниям, заключению или чему-то другому", − цитирует издание представителя ведомства. По его словам, часть этих данных "нельзя найти в Google."

Кроме того, Хельсинки запросили у Европейского агентства по предоставлению убежища разъяснений, достаточно ли нежелания человека участвовать в войне для предоставления ему защиты.

Сразу после объявления мобилизации в России граждане страны стали массово уезжать за границу, 743 россиянина запросили политическое убежище в Финляндии. До начала российского военного вторжения Финляндия ежегодно получала от россиян от 200 до 500 заявлений.

  • В октябре обработку ходатайств об убежище приостанавливала Норвегия. Власти сообщили, что ожидают выработки единой позиции по вопросу от других европейских стран.

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