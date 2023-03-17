Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В России заблокировали сайт для уклонения от мобилизации

В России заблокировали сайт для уклонения от мобилизации "Идите лесом". Внимание на это обратила Роскомсвобода.

Проект запустили вскоре после начала мобилизации россиян на войну в Украине. Его цель – помочь избежать участия в кровопролитии. Команда проекта помогает уклониться от призыва, покинуть страну, найти убежище или безопасно сдаться в плен. Её помощь получили уже более трёх тысяч человек, сообщается на сайте инициативы.

Для доступа к заблокированным ресурсам россияне используют VPN. Также "Идите лесом" есть в телеграме и инстаграме.

  • На этой неделе жители как минимум 43 регионов России стали получать повестки, в том числе на военные сборы. Сборы могут проводиться только по указу президента, отмечает адвокат Павел Чиков. На данный момент такой указ не опубликован.
  • После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Роскомнадзор по соображениям военной цензуры заблокировал больше 9300 сайтов, подсчитала Роскомсвобода. Среди них социальные сети Twitter, Facebook и Instagram, независимые СМИ и НКО.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG