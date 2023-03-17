В России заблокировали сайт для уклонения от мобилизации "Идите лесом". Внимание на это обратила Роскомсвобода.

Проект запустили вскоре после начала мобилизации россиян на войну в Украине. Его цель – помочь избежать участия в кровопролитии. Команда проекта помогает уклониться от призыва, покинуть страну, найти убежище или безопасно сдаться в плен. Её помощь получили уже более трёх тысяч человек, сообщается на сайте инициативы.

Для доступа к заблокированным ресурсам россияне используют VPN. Также "Идите лесом" есть в телеграме и инстаграме.