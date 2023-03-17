В России заблокировали сайт для уклонения от мобилизации "Идите лесом". Внимание на это обратила Роскомсвобода.
Проект запустили вскоре после начала мобилизации россиян на войну в Украине. Его цель – помочь избежать участия в кровопролитии. Команда проекта помогает уклониться от призыва, покинуть страну, найти убежище или безопасно сдаться в плен. Её помощь получили уже более трёх тысяч человек, сообщается на сайте инициативы.
Для доступа к заблокированным ресурсам россияне используют VPN. Также "Идите лесом" есть в телеграме и инстаграме.
- На этой неделе жители как минимум 43 регионов России стали получать повестки, в том числе на военные сборы. Сборы могут проводиться только по указу президента, отмечает адвокат Павел Чиков. На данный момент такой указ не опубликован.
- После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Роскомнадзор по соображениям военной цензуры заблокировал больше 9300 сайтов, подсчитала Роскомсвобода. Среди них социальные сети Twitter, Facebook и Instagram, независимые СМИ и НКО.
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