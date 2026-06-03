Форум с дымком

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) начался с удара дронов по Петербургу. Гости приходили на мероприятие на фоне дыма от горящей нефтеналивной станции.

На ПМЭФ в этом году можно увидеть не только талибов, как это уже бывало раньше, но и других весьма любопытных властей. Накануне с хлебом и солью в России встречали обвиняемого в торговле людьми и сексуальных преступлениях блогера Эндрю Тейта. Прилетела и консервативная журналистка и активистка Кэндис Оуэнс, известная множеством скандальных заявлений, в том числе "расследованием" о жене французского президента Брижит Макрон, в котором Оуэнс утверждала, что первая леди Франции – "тайный трансгендер".

Среди гостей ПМЭФ присутствуют и политики – экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер, известный давней дружбой с Владимиром Путиным, и экс-президент Молдовы Игорь Додон. Впервые с 2018 года на форуме официально представлена американская делегация. Её возглавляет Родни Мимс Кук-младший, глава Комиссии по изящным искусствам при администрации Дональда Трампа. На него некоторые пророссийские деятели возлагают надежды как на последнюю ниточку, связывающую Путина и Трампа.

О гостях ПМЭФ и растущей пропасти между витринной и реальной Россией говорим сегодня с журналистом Ренатом Давлетгильдеевым и главным редактором "Новой газеты Европа" Кириллом Мартыновым.



