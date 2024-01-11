ФПП: помилование за участие в войне нарушает права потерпевших

Секретное помилование осуждённых за преступления, завербованных на войну с Украиной, нарушает права потерпевших. Доклад с разбором этой практики выпустил Фонд поддержки пострадавших от преступлений (ФПП).

По мнению экспертов фонда, эта практика ограничивает права потерпевших, гарантированные им Конституцией. Среди прочего мнение потерпевших обязаны учитывать при рассмотрении вопроса о помиловании. Однако в случае помилования участников войны секретным указом президента мнения потерпевших никто не спрашивал.

Также, отмечает фонд, в 2022 году президент России Владимир Путин неоднократно подписывал указы о помиловании осуждённых с одновременным снятием с них судимости. По закону снять судимость можно только с того, кто уже отбыл наказание.

"Особую тревогу на этом фоне вызывает тот факт, что некоторые помилованные особо опасные преступники, возвращаясь из зоны СВО (специальная военная операция - официальный российский термин для обозначения войны в Украине. – РС), вновь совершают тяжкие насильственные преступления, что вызывает негативный общественный резонанс и ведёт к росту напряженности", говорится в докладе.

Кроме того, добавляет фонд, бывшие осуждённые получили "значительную преференцию": срок их участия в войне с Украиной ограничен, в то время как мобилизованные и контрактники воюют бессрочно.

Фонд призывает, исходя из конституционных положений, ввести административный надзор за помилованными осуждёнными, внедрить программу их ресоциализации и создать новые механизмы компенсации потерпевшим.