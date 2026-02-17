Франция отпустила танкер Grinch "теневого флота" после выплаты штрафа

Франция во вторник отпустила танкер Grinch, который подозревается в принадлежности к российскому "теневому флоту". Владелец судна, как отмечается, выплатил штраф в несколько миллионов евро.

Французские военные и союзные им силы поднялись на борт нефтяного танкера, следовавшего из России, в прошлом месяце на участке между Испанией и Марокко. Grinch сопроводили в порт недалеко от Марселя, отмечает France-Presse.

Сервисы по отслеживанию движения судов MarineTraffic и VesselFinder сообщали, что танкер шёл под флагом Коморских островов. Предполагается, что судно входит в состав "теневого флота", перевозящего нефть для таких стран, как Россия и Иран, в нарушение санкций США, а также Евросоюза и группы G7.

О том, что танкер Grinch покидает французские воды после уплаты нескольких миллионов евро и дорогостоящей трехнедельной стоянки в Фос-сюр-Мер, сообщил в соцсети X министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. "Обход европейских санкций имеет свою цену. Россия больше не сможет безнаказанно финансировать свою войну через теневой флот у наших берегов", - сказал Барро. Решение о штрафе вынес суд Марселя.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что какая-либо связь танкера Grinch с Россией отсутствует. По ее словам, судовладельцем является компания, зарегистрированная на Маршалловых Островах, экипаж состоит из граждан Индии. При этом дипломат подчеркнула, что Москва считает неприемлемыми посягательства на свободу судоходства.

Как "пиратство" охарактеризовал российский президент Владимир Путин сентябрьское задержание Францией судна под названием Boracay, которое тоже связывают с Россией. Китайский капитан Boracay предстанет перед судом во Франции на следующей неделе.

Европейский союз включил в свой список 598 судов, подозреваемых в принадлежности к "теневому флоту", которым запрещен вход в европейские порты и морские перевозки.



