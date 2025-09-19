Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Франция ознакомилась с заключениями об отравлении Навального в колонии

Здание министерства иностранных дел Франции в Париже
Здание министерства иностранных дел Франции в Париже

"Франция с глубокой озабоченностью ознакомилась с заключениями двух западных лабораторий, согласно которым Алексей Навальный мог быть отравлен", - говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте министерства иностранных дел страны.

"Франция напоминает, что возлагает на российские власти всю вину за смерть Алексея Навального и продолжает призывать к всестороннему расследованию условий его трагической кончины", - подчеркивается в заявлении.

В среду вдова Алексея Навального Юлия заявила, что две расположенные вне России лаборатории независимо друг от друга подтвердили, что Навальный умер в колонии в феврале прошлого года вследствие отравления. Она призвала лаборатории, которые пришли к этому выводу, опубликовать результаты исследований. Юлия Навальная предполагает, что это до сих пор не сделано по "политическим соображениям".

Где находятся и кому принадлежат лаборатории, исследовавшие биологический материал Алексея Навального, она не сказала. В заявлении МИД Франции эта информация тоже не приводится.

В четверг российский оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза заявил в эфире телеканала "Дождь", что лаборатории западных стран не публикуют данные об отравлении Алексея Навального в колонии из-за "договоренностей" между спецслужбами. Он сослался на собственный опыт: в 2020 году министерство юстиции США передало ему пакет документов с результатами расследования ФБР о его отравлениях в России в 2015 и 2017 годах. "Они провели эти анализы и потом засекретили их результаты", — сказал Кара-Мурза. По его словам, в ФБР сослались на федеральный закон США о национальной безопасности от 1947 года, в рамках которого запрещено публиковать документы, которые могут "пролить свет на источники либо методы работы спецслужб".

Материалы по теме

Реакция НАТО на учения "Запад"
Embed
Реакция НАТО на учения "Запад"

No media source currently available

0:00 0:23:38 0:00

Реакция НАТО на учения "Запад"

Условие Трампа для новых санкций


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG