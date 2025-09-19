Франция ознакомилась с заключениями об отравлении Навального в колонии

"Франция с глубокой озабоченностью ознакомилась с заключениями двух западных лабораторий, согласно которым Алексей Навальный мог быть отравлен", - говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте министерства иностранных дел страны.

"Франция напоминает, что возлагает на российские власти всю вину за смерть Алексея Навального и продолжает призывать к всестороннему расследованию условий его трагической кончины", - подчеркивается в заявлении.

В среду вдова Алексея Навального Юлия заявила, что две расположенные вне России лаборатории независимо друг от друга подтвердили, что Навальный умер в колонии в феврале прошлого года вследствие отравления. Она призвала лаборатории, которые пришли к этому выводу, опубликовать результаты исследований. Юлия Навальная предполагает, что это до сих пор не сделано по "политическим соображениям".

Где находятся и кому принадлежат лаборатории, исследовавшие биологический материал Алексея Навального, она не сказала. В заявлении МИД Франции эта информация тоже не приводится.

В четверг российский оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза заявил в эфире телеканала "Дождь", что лаборатории западных стран не публикуют данные об отравлении Алексея Навального в колонии из-за "договоренностей" между спецслужбами. Он сослался на собственный опыт: в 2020 году министерство юстиции США передало ему пакет документов с результатами расследования ФБР о его отравлениях в России в 2015 и 2017 годах. "Они провели эти анализы и потом засекретили их результаты", — сказал Кара-Мурза. По его словам, в ФБР сослались на федеральный закон США о национальной безопасности от 1947 года, в рамках которого запрещено публиковать документы, которые могут "пролить свет на источники либо методы работы спецслужб".