Во Франции начался суд по делу о крупнейшем в истории страны теракте

В Париже 8 сентября начался судебный процесс по делу о терактах, произошедших пять лет назад в столице Франции. На скамье подсудимых оказались 20 подозреваемых, в числе которых – непосредственный исполнитель преступления Салах Абдеслам. Он является единственным выжившим из тех, кто непосредственно участвовал в нападении и был схвачен полицией. Об этом рассказывает Le Figaro.

Абдеслам и еще 13 обвиняемых лично присутствуют на суде, шестеро находятся в бегах, а еще пятеро так и не были арестованы, однако предполагается, что они были убиты в Сирии при авиаударе. В ответ на просьбу представиться Абдеслам заявил суду, что "нет бога, кроме Аллаха", и что он остается "бойцом Исламского государства".

После теракта Абдеслам сумел скрыться от правоохранительных органов и прятался у друзей в одном из районов Брюсселя. Позже при полицейском штурме квартиры он снова сумел бежать, но через несколько дней был схвачен. Бельгийский суд приговорил его к 20 годам тюрьмы за сопротивление полиции и покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов, однако затем Абдеслама перевели во французскую тюрьму.

В ходе разбирательства, которые продлятся около полугода, истцами выступят почти две тысячи человек. Суд заслушает более 300 свидетелей, включая экс-президента Франсуа Олланда.

В субботу вечером 13 ноября 2015 года джихадисты организовали в Париже серию синхронных атак – в барах, ресторанах, кафе, концертном зале и на стадионе. Жертвами нападения стали 130 человек, были ранены 350. Ответственность за произошедшее взяли боевики "Исламского государства", заявив, что совершили месть в ответ на участие Парижа в операции против ИГИЛ в Сирии и Ираке.

Теракт считается самым крупным вооруженным нападением в истории Франции после Второй Мировой войны.

Утром в среду глава МВД страны Жеральд Дарманен заявил, что в период судебного разбирательства будет сохраняться высокий риск новых терактов. Французская полиция переведена в режим повышенной бдительности.

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