Обед по расписанию. Как Россия торгует с Ираном во время войны

В среду, 19 марта, Израиль нанес удары по иранским портам и военному кораблю в Каспийском море – впервые за время совместной с США операции против Ирана. С самого ее начала российские суда продолжают поставлять через Каспий топливо и другие товары в Иран. Будет ли так и впредь?

В заявлении израильской армии говорится, что целями удара были "корабли иранского флота, включая ракетные корабли, вспомогательные суда, катера и сторожевые корабли", а также "командный центр" в одном из портов и судоремонтная верфь. Судя по спутниковому снимку, опубликованному ЦАХАЛ, речь идет о порте Бендер-Энзели. Было также опубликовано видео поражения в море иранского корвета класса "Джамаран".

Пожары после ударов по порту, судоремонтной верфи в расположенной восточнее промзоне Энзели и по военному кораблю можно увидеть на сайте NASA FIRMS, который с помощью спутников фиксирует возгорания на земной поверхности.

Бендер-Энзели – не только военная база, но и большой грузовой порт, откуда регулярно осуществляется обмен товарами между Ираном и Россией. Так, 16 марта отсюда вышел По данным сайта goradar.ru в Астрахань сухогруз POLA YAROSLAVA, внесенный в санкционный список США еще в феврале 2023 года.

В четверг в порту Бендер-Энзели или на рейде около него стояли российские сухогрузы "Расул Гамзатов", находящийся под американскими санкциями с 2022 года, и POLA FEODOSIA, попавшая под них в 2023-м. Оба судна также пришли в Иран из Астрахани.

В 400 километрах восточнее на том же иранском побережье Каспия находится порт Амирабад. Весной 2023 года британский телеканал SkyNews опубликовал статью, в которой со ссылкой на неназванный источник в "службах безопасности" утверждал, что именно через него Иран тайно поставил России 100 миллионов патронов и около 300 тысяч артиллерийских снарядов.

Тогда же, в 2023 году, Радио Свобода нашло в соцсетях фотографии, сделанные на борту одного из кораблей во время рейса, который якобы вез этот груз. В сентябре 2024 года SkyNews написал со ссылкой на украинские источники, что судно PORT OLYA 3 тоже перевозило из Ирана в Россию через Каспийское море оружие для войны в Украине. Независимых подтверждений этой информации не было.

Эксперты отмечают, что пока Россия только выигрывает от начавшейся в конце февраля 2026-го года военной кампании США и Израиля против Ирана: по оценке Financial Times, вызванной войной рост цен на нефть ежедневно приносит российской казне до 150 миллионов долларов. Москва также снабжает Тегеран разведывательными данными для нанесения ударов по американским военным базам в регионе. Украина предложила Соединенным Штатам и странам Персидского залива дроны-перехватчики для противодействия "Шахедам", в результате чего Иран назвал всю украинскую территорию "легитимной целью" для своих возможных ударов.

Вместе с этим между Ираном и странами, имеющими выход к Каспийскому морю, несмотря на войну продолжается активная торговля. В Иран, в числе прочего, поставляется российское топливо, причем для его доставки используются старые танкеры класса "Волгонефть", подобные тем, что стали причиной экологической катастрофы у берегов Керченского пролива в декабре 2024 года, когда сразу у двух судов из-за шторма разломились корпуса, из которых в море вытек мазут.

За последние недели в порту Амирабада Как следует из данных goradar.ru можно было заметить сразу несколько российских судов, находящихся под санкциями США, ЕС и Украины за перевозку украденного украинского зерна или вооружений: сухогрузы "Николай Леонов", ASTROL-1, "Старополье" и другие. Все они совершали или совершают рейсы между Амирабадом и российскими Махачкалой и Астраханью, ключевыми портами транскаспийского транспортного коридора "Север-Юг".

Из Ирана в Россию сейчас идет и танкер "Волгонефть-256". Он попал на фото из Амирабада, которые выложил в социальной сети "ВКонтакте" россиянин Роман Булатов, работавший в это же время еще на одном танкере этого класса, " Волга Название судна и его позывной – UBHJ2 – написаны на спасательной шлюпке, которую видно нескольких фотографиях Булатова из Ирана".

Эта и другие фотографии в профиле Булатова в социальной сети "ВКонтакте" были сделаны, судя по всему, летом или осенью 2025 года. На них он педантично запечатлел весь путь "Волги" из Таганрога (порт приписки) в Амирабад, через Волго-Донский канал и Каспийское море.

"Россия действительно эксплуатирует несколько танкеров типа "Волгонефть" на маршруте в Иран, однако в Каспийском море они в основном используются для перевозки нефтепродуктов, а не сырой нефти", – говорит Далга Хатиноглу, независимый эксперт по вопросам энергетики, базирующийся в Азербайджане. "С 2024 года Иран начал импортировать из России бензин и дизельное топливо, хотя большая часть этих поставок осуществляется по суше через Центральную Азию. Иран также использует нефтяной терминал Нека Расположен нежалеко от Амирабада на Каспийском море для операций нефтяного свопа Позволяющая избежать санкционных рисков схема, при которой Россия поставляет Ирану через Каспий нефть, которая затем переправляет на юг через нефтепровод и отгружается Ираном таким покупателям российского сырья, как Китай и Индия., которые были приостановлены в 2010 году. Поэтому, если российские танкеры прибыли в порт Амирабад, то, скорее всего, они доставили российские нефтепродукты, предназначенные для Ирана, а не сырую нефть", – отмечает эксперт.

То, что морская торговля между Ираном и Россией продолжается и во время американо-израильской операции против Ирана, подтверждают сообщения моряков в группе "Моряки России" в мессенджере MAX. Впрочем, как следует из сообщения, опубликованного здесь 7 марта, из-за войны рейсы в Иран могут отправляться с задержкой.

Далга Хатиноглу знает о публикациях, в которых говорилось о переправке оружия из Ирана в Россию через Каспийское море, но относится к ним скептически.

"Существует множество сообщений о поставках иранских дронов и ракет в Россию через Каспийское море. Однако Каспийский регион и иранские порты на нем в целом подходят лишь для ограниченных объёмов торговли. Основная часть торговли между Ираном и Россией проходит по транспортному коридору "Север–Юг" через Азербайджан. В прошлом неоднократно сообщалось о поставках вооружений между Ираном и Россией по воздуху или по суше через Центральную Азию. Например, во время Второй карабахской войны поставки оружия из России в Армению, по имеющимся данным, осуществлялись по суше через Центральную Азию и Иран", – говорит аналитик.

Риск для Каспийского моря

Утром 15 декабря 2024 года два российских танкера, "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" попали в сильный шторм в Керченском проливе. "Волгонефть-212" первым переломился на две части и пошел к одну, второй танкер тоже начал разваливаться, капитан направил кормовую часть на отмель, нос судна затонул. С обоих танкеров были спасены 26 человек, один матрос с "Волгонефти-212" погиб из-за переохлаждения. Танкеры перевозили суммарно около 8 тысяч тонн мазута, часть его – сколько именно до сих пор не известно, по разным оценкам, от 2,5 до 3,75 тысяч тонн, – вылилась в море, остальное топливо затонуло в закупоренных резервуарах, в дальнейшем мазут из затонувших частей продолжал регулярно попадать в море.

Высота волн в тот день достигала 5 метров – это вдвое больше, чем допустимый для танкеров этого типа максимум. Суда имели право находиться в Азовском море и Керченском проливе море без специальных разрешений только до 30 ноября, а в Черном море — до 31 октября, но задержались у входа в Керченский пролив до середины декабря из-за затянувшегося ожидания разгрузки.

Капитан "Волгонефти-212" просил ускорить разгрузку – на танкере сломался один из котлов, из-за чего не соблюдался режим хранения нефтепродуктов. Согласно переписке, опубликованной каналом Baza, он возмущался, что, вопреки обещаниям, первым на разгрузку отправилось судно "Волгонефть-141", у которого тоже возникли проблемы с котлом. Последняя переписка об этом велась за день до аварии, 14 декабря. Таким образом, танкер "Волгонефть-141" (один из тех, на которых, как следует из фотографий в его аккаунте, тоже работал Роман Булатов), стал косвенным участником экологической катастрофы. В марте 2025 года суд постановил оштрафовать компанию, которая арендовала "Волгонефть-141", за то, что ее судно, как и затонувшие танкеры, нарушило сезонность пребывания в Черном море и Керченском проливе. Адвокат настаивал, что время разгрузки судна, ставшее причиной задержки, от компании не зависело, но суд к этому аргументу не прислушался.

Рассказывая о своем танкере, механик "Волгонефти-212" Алексей Татаринов заявил РБК, что состояние судов тщательно контролируется, а последний осмотр и ремонт потерпевшая крушение "Волгонефть" проходила в июне 2024 года. "[Были] заменены части корпуса, вызывающие малейшие подозрения. Корпус судна регулярно обновлялся. Мы были уверены, что он легко мог бы выдержать волну 3,0–3,5 метра, хотя по классу мы ограничены волной в 2,5 метра. В день крушения, по нашим наблюдениям и наблюдениям капитана судна-спасателя, волна была 4,5–5,0 метров. Ни одно судно такого класса не избежало бы трагедии, будь еще кто-то кроме "Волгонефти-239" рядом с нами", – сказал Татаринов. Такие штормы – не редкость и для Каспийского моря.

Затонувшая "Волгонефть-212" относилась к регистрационному классу М-ПР 2,5 Российского речного регистра (официальное название "Российское классификационное общество"), то есть это судно переходного класса "река-море" (ПР) с допуском в морские районы (М) и допустимой высотой волны в 2,5 метра. К этому же классу относится и "Волгонефть-141". Согласно правилам, суда этого класса могут ходить по Каспийскому морю только севернее параллели 44°30' северной широты и только с марта по ноябрь. Это самая северная, мелководная часть Каспия, в которую не входят не только порты побережья Ирана, но даже, например, Махачкала. Впрочем, некоторые суда типа "река-море", в том числе, танкер "Волга" на котором Роман Булатов ходил из Ростова в Амирабад, после модернизации и освидетельствования получили регистрацию в Российском морском регистре. Как правило, это наиболее близкий к М-ПР класс R3-RSN, разрешающий плавание на волнении не более 3,5 м с максимальным удалением от места убежища на 50 миль. Такой класс есть у танкера "Волгонефть-256", который Булатов сфотографировал в порту Ирана, а у танкера "Волга", на котором находился сам Булатов, класс даже чуть выше, R2-RSN – такие суда могут ходить на удалении 100 миль от убежища и выдерживать волнение моря до 6 метров.

С регистрацией R3-RSN суда могут ходить по Каспийскому морю с марта по ноябрь и южнее параллели 44°30', правда, только на небольшом, до 20 миль, удалении от берега. Дело в том, что если средняя глубина в северном Каспии – 5-6 метров, то в южной части моря, у берегов Ирана средняя глубина – уже 340 метров. Высота волны во время весенних штормов, то есть даже в период разрешенной навигации, здесь может превосходить 5,5 метров – такого волнения было достаточно для того, чтобы переломить пополам аналогичные танкеры "Волгонефть" в Черном море.

Последствия экологической катастрофы в Керченском проливе до сих пор полностью не устранены. Обломки танкеров, в которых может оставаться мазут, год назад решили накрыть специальными саркофагами, летом они были изготовлены, но установка на месте аварии пока не произведена. Мазут продолжает выбрасывать на побережья Краснодарского края и Крыма. Танкеры типа "Волгонефть" все так же нарушают район и сезонность судоходства в районе порта "Кавказ" – по данным издания "Важные истории", они участвуют в перевозке нефтепродуктов российским "теневым флотом" в обход санкций.

"Остатки советской "речной империи" танкеров "Волгонефть" продолжают оставаться источником опасности для морской инфраструктуры и окружающей среды Арктики, Каспия, Балтийского, Азовского, Черного и Средиземного морей. Хотя эти малотоннажные танкеры находятся "в тени" более отслеживаемого российского теневого флота, риски от их эксплуатации вполне конкретны и доказаны печальной практикой", – говорится в докладе, подготовленном международной Ассоциацией реинтеграции Крыма.

Ущерб экосистеме Каспия добавляют и российские военные, запуская из его акватории ракеты по территории Украины.

Уже не очень тихая гавань?

Если до израильскго удара по Бендер-Энзели иранские порты на Каспийском море можно было назвать своего рода "тихой гаванью", то теперь эта ситуация может измениться. Впрочем, как говорит Разговор состоялся до израильского удара по порту Бендер-Энзели Далга Хатиноглу, Каспийское море не играет значительной роли в укреплении ирнанского военного потенциала.

"Расширение войны на этот регион имело бы мало оснований и не отвечало бы интересам Соединённых Штатов или Европы", – считает эксперт.

США, судя по всему, не собираются атаковать и иранские танкеры, идущие через Ормузский пролив – такую политику диктует кризис на мировом рынке энергоносителей из-за войны в Персидском заливе, благодаря которому Россия вновь получила возможность легально продавать свою нефть, не нарушая санкций. Растут цены на нефть, а вслед за ними цены на топливо, перевозки, и, в конечном итоге, практически на любые товары. Министр финансов США Скотт Бессент заявил во вторник, что рассчитывает на "естественное" открытие пролива после того, как сразу несколько стран отвергли призыв Дональда Трампа принять участие в операции по сопровождению нефтяных танкеров для нейтрализации угроз Ирана атаковать их, которая уже привела к значительному сокращению трафика через эту морскую артерию.