Фридман и Авен подали иск на 1 миллиард долларов против Украины

Зарегистрированная в Люксембурге компания ABH Holdings SA, связанная со структурами Альфа-Банка, подала судебный иск против Украины. Компания требует возместить ей ущерб от национализации украинских подразделений Альфа-Банка. Сумму ущерба она оценивает более чем в один миллиард долларов.

Иск подан в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров, который входит во Всемирный банк. В заявлении компании сказано, что украинские власти незаконно отобрали банк у владельцев и принудительно национализировали его, "сочетая методы корпоративного рейдерства и извлекая прибыль из войны".

Кроме того, ABH Holdings утверждает, что Украина развернула закулисную компанию по дискредитации её главных акционеров, выдвигает против них ложные обвинения и использует методы "чёрного PR".

Главными акционерами ABH Holdings являются сооснователи российской финансовой "Альфа Груп" Михаил Фридман и Пётр Авен. Украинское отделение Альфа-Банка после начала полномасштабной войны России в Украине было переименовано в Sense Bank. Тогда же его основные владельцы были отстранены от управления банком. Летом 2023 года решением Кабинета министров Украины банк был национализирован. Нацбанк Украины уточнил, что Sense Bank будет находиться под управлением государства до окончания военного положения в стране.